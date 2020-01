Schlägt Manchester United bei Alcácer zu?

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Paco Alcácer könnte den BVB in Richtung Manchester United verlassen

Am Samstag hatte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc noch betont, dass es keine Angebote für BVB-Stürmer Paco Alcácer gibt. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Sowohl der "Daily Star" als auch "Fox Sports" bringen den Spanier nämlich mit Manchester United in Verbindung. Demnach könnte Alcácer ein Kandidat bei den Red Devils sein, um den länger verletzten Marcus Rashford zu ersetzen.

Dem Bericht des britischen Boulevardblattes zufolge kommt für ManUnited eine Leihe oder eine feste Verpflichtung infrage.

Beim englischen Fußball-Rekordmeister fällt Rashford nach einer Rückenverletzung wohl um die sechs Wochen aus. Deshalb könnte Manchester noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Teammanager Ole Gunnar Solskjaer kündigte nach der 0:2-Niederlage beim FC Liverpool "kurzfristige Geschäfte, die wir machen müssen" an.

Als weitere Kandidaten gelten Edinson Cavani von Paris Saint-Germain sowie Mariano Díaz von Real Madrid.

Alcácer beim BVB unzufrieden

Bei Alcácer und Borussia Dortmund stehen die Zeichen mehr und mehr auf Trennung. Seit Wochen wird der unzufriedene Alcácer mit einem BVB-Abschied in Verbindung gebracht. Zuletzt berichtete die "AS", dass der FC Valencia über eine Rückholaktion des 26-Jährigen nachdenkt.

Auch der FC Sevilla soll sich mit Alcácer beschäftigen. Sportdirektor Zorc verbannte die Gerüchte allerdings ins Reich der Fabeln. "Dazu muss man was auf dem Tisch liegen haben. Ich lese viele Gerüchte. Die Leute brauchen nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht", sagte er am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel in Augsburg bei "Sky".

Im "kicker" schob der BVB-Manager am Tag nach dem wichtigen 5:3-Auswärtssieg dann noch nach. Es habe sich "bis heute nichts daran geändert", dass bisher kein Verein an die Dortmunder herangetreten sei und ein konkretes Angebote für Alcácer abgegeben habe.

Alcácer gehörte vor der Winterpause nicht zum Stammpersonal von Trainer Lucien Favre. Beim Rückrunden-Auftakt fand er sich nicht einmal im Kader wieder. Das Tischtuch zwischen dem Schweizer und seinem Schützling soll zerschnitten sein.

lbe