Medien: Alcácer gegen Köln im BVB-Kader

Spielt BVB-Angreifer Paco Alcácer gegen Köln?

Seit Wochen ranken sich Gerüchte über einen möglichen Abschied von Borussia Dortmunds Paco Alcácer. Obwohl die Zukunft des Spaniers noch nicht endgültig geklärt ist, steht der BVB-Stürmer einem Medienbericht zufolge gegen den 1. FC Köln im Kader.

Wie "Bild" berichtet, zählt der 26-Jährige am Freitagabend (20:30 Uhr) zum Dortmunder Aufgebot. Ob er von Trainer Lucien Favre obendrein in die Startelf beordert wird, ließ das Blatt offen.

Favre hatte Alcácer am vergangenen Wochenende vor der Partie in Augsburg noch aus dem Kader gestrichen. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass er uns heute weiter helfen kann", so die Begründung des Schweizers.

Auf der Spieltags-PK der Borussia am Donnerstag hatte er sich öffentlich nicht festlegen wollen, ob Alcácer gegen Köln wieder eine Option ist.

Gerüchten zufolge buhlen mehrere spanische Vereine um den Stürmer, den der BVB nach einer erfolgreichen Leihe vom FC Barcelona schließlich für 21 Millionen Euro fest verpflichtet hatte. So sollen Alcácers Ex-Klub Valencia sowie Atlético Madrid und der FC Sevilla über eine Verpflichtung nachdenken. Gespräche mit den Klubs sollen "Bild" zufolge bereits laufen.

Ob ein Transfer bis zum Monatsende noch über die Bühne geht, hängt wohl auch davon ab, ob der BVB die geforderten 30 Millionen Euro für Paco Alcácer bekommt. Berichten zufolge bevorzugen die interessierten Vereine ein Leihgeschäft.