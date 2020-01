Medien: BVB wagt dritten Anlauf bei Brasilien-Youngster

Ricardo Moreira via www.imago-images.de

Befindet sich Pedrinho auf dem Sprung zum BVB

Im Winter 2018 und im Sommer 2019 wurde Borussia Dortmund bereits großes Interesse am brasilianischen Offensiv-Youngster Pedrinho von Corinthians nachgesagt, nun startet der BVB angeblich einen dritten Anlauf.

Der portugiesische Top-Klub SL Benfica aus Lissabon ist laut "A Bola" heißer Anwärter auf einen Transfer des 21-Jährigen, der Bericht nennt den BVB jedoch als "starken Mitbewerber".

Demnach haben die Borussen am Donnerstag ein "finales Angebot" für den Flügelspieler abgegeben. Zuvor sollen die Dortmunder mit einer Offerte von 15 Millionen Euro gescheitert sein. Corinthians verlangt angeblich eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro.

Benfica soll wiederum 13 Millionen Euro un die Dienste von Yoni González in den Ring geworfen haben. Der Kolumbianer, der unlängst vom Fluminense zu den Adlern stieß, soll bei Corinthians zwar großen Anklang finden, allerdings nicht zu den genannten Konditionen.

Jugendcoach vergleicht BVB-Flirt mit Zico

"GloboEsporte" bestätigt die Gerücht und will erfahren haben, dass Corinthians-Präsident Andrés Sánchez am Mittwoch zu Verhandlungen in Lissabon weilte.

Ob wirklich im Poker um den Brasilianer mitmischt, bleibt offen, Pedrinho könnte auf Sicht allerdings in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten, sollte dieser die Borussen im Sommer verlassen. Der brasilianische U23-Nationalspieler könnte jedoch auch hinter den Spitzen zum Einsatz kommen.

"Er ist eigentlich ein klassischer Zehner", umreißt Pedrinhos Jugendcoach Márcio Zanardi die Stärken seines einstigen Schützlings gegenüber "O Estado de Sao Paolo". "Er gleicht von seinem Spiel Zico und verkörpert weit mehr als Durchschnitt."

Das bewies Pedrinho auch in der abgelaufenen Spielzeit des brasilianischen Oberhauses: In 28 Partien erzielte er fünf Treffer und legte vier weitere Tore auf. Zudem war der Südamerikaner zweimal in acht Spielen der Copa Sudamericana erfolgreich.