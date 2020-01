FC Bayern stellt 16-Jährigem Seniorendebüt in Aussicht

Peter Schatz via www.imago-images.de

Bright Arrey-Mbi will beim FC Bayern München durchstarten

Mit Bright Arrey-Mbi hat der FC Bayern München einen besonders talentierten Youngster im Kader der U19. Der gerade einmal 16 Jahre alte Abwehrspieler könnte bald schon sein Debüt bei den Senioren feiern.

Campus-Chef Jochen Sauer lobte gegenüber "Sport1" die Entwicklung des Innenverteidigers: "Bright hat sich sehr gut in München eingelebt und bereits große Fortschritte gemacht. Wir haben ihn in dieser Saison als nominellen U17-Spieler schon ausschließlich in der U19 eingesetzt, um ihn individuell mehr zu fordern."

Der deutsche Rekordmeister holte den deutschen U17-Nationalspieler im vergangenen Sommer vom FC Chelsea. Für die Bayern-Junioren stand er im Team von U19-Coach Martín Demichelis zehnmal in der Bundesliga Süd/Südwest auf dem Rasen und überzeugte mit guten Leistungen. Im Winter durfte er prompt mit den Profis des FC Bayern ins Trainingslager nach Doha reisen.

Schon bald könnte nach Meinung von Jochen Sauer der nächste Schritt erfolgen. "Falls seine Entwicklung weiterhin so positiv verläuft, ist es nicht ausgeschlossen, dass er die nächste Saison schon im Männerbereich spielen wird und regelmäßig bei unseren Amateuren dabei ist." Dies wollen die Verantwortlichen aber "erst noch abwarten".

Kimmich und Alaba schwärmen von Bayern-Talent

Arrey-Mbi, der im März seinen 17. Geburtstag feiern wird, hatte bereits Bayern-Stars wie Joshua Kimmich und David Alaba von seinem Können überzeugt. Laut Kimmich sei der Youngster "schon ein Biest", Alaba sehe "viel Potenzial", da "seine Athletik und sein Spielverständnis" gut ausgeprägt seien.

Sauer gab zudem einen Einblick, wie der FC Bayern die Karriere der Junioren vorantreibt. "Wir gehen auf jeden Spieler individuell ein und beurteilen regelmäßig seine sportlichen Entwicklungen. Daran orientieren sich die nächsten Maßnahmen, die wir dann auch konsequent umzusetzen." Anpassungen an die Karriereplanung können auch "quartalsweise erfolgen", so der Nachwuchschef.

gkl