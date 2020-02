Bayerns T-Frage: Entscheidet Chelsea über Flicks Zukunft?

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Bleibt Hansi Flick Trainer des FC Bayern?

Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick herrscht im Umfeld des FC Bayern wieder Ruhe. Ergebnisse und Leistungen der Mannschaft entsprechen dem Wunsch der Verantwortlichen. Trotzdem sind Karl-Heinz Rummenigge und Co. noch nicht bereit, Flick eine vorzeitige Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus anzubieten. Das wird vorerst auch so bleiben.

"Wir haben ihm jetzt das Vertrauen bis zum Ende der Saison ausgesprochen und wenn die Saison zu Ende ist, dann wird analysiert. Dann wird sich der Vorstand hinsetzen", bestätigte Bayern-Präsident Herbert Hainer gegenüber "Sport1", dass eine finale Entscheidung in der Personalie Flick noch längst nicht gefallen ist. Im Frühjahr werde es definitiv keinen Entschluss geben, ergänzte der Nachfolger von Uli Hoeneß.

Grundsätzlich zeigte sich Hainer mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden. "Ich finde, dass Hansi Flick wirklich eine hervorragende Arbeit macht. Es ist ja nicht nur, dass wir gewinnen, sondern auch die Art und Weise, wie wir gewinnen. Vieles ist Hansi Flick zuzuschreiben", lobte der Klubchef den Trainer, der in seinen Augen "aggressiv, sehr attraktiv und mit deutlich höherem Pressing" spielen lässt.

Entscheidet Chelsea über Flicks Zukunft beim FC Bayern?

Der "kicker" berichtet derweil, dass die Zukunft Flicks in großen Teilen vom Abschneiden des Rekordmeisters in der Königsklasse abhängt. Der FC Bayern müsse das Achtelfinale gegen den FC Chelsea überstehen, damit der Trainer Argumente für eine Vertragsverlängerung habe, schreibt das Blatt.

Die Resultate allein werden allerdings nicht darüber entscheiden, ob der 54-Jährige an der Säbener Straße weiter am Ruder bleibt. So kommt es laut "kicker" auch und vor allem auf die Art und Weise an, wie sich die Münchner in den K.o.-Duellen gegen die Blues präsentieren.

Wie schwer die Aufgabe gegen die Blues wird, betonte Nationalspieler Joshua Kimmich im "kicker" noch einmal ausdrücklich. Natürlich erwarte der FC Bayern von sich selbst eine andere Vorstellung als in der letzten Saison beim Aus gegen den FC Liverpool, aber "Chelsea ist schwer einzuschätzen. Sie haben viele junge Spieler, die ihre Karriere gerade erst beginnen. Aber natürlich haben sie auch Stars. Das ist ein interessanter Mix".

csc