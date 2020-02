Kölner U17 legt mit Kantersieg vor - Remis im Topspiel

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Der 1. FC Köln rangiert weiter vor dem BVB

In der U17-Bundesliga West hat der 1. FC Köln einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen Preußen Münster gewannen die Domstädter mit 6:0.

Vladislav Fadeev, Justin Diehl, Jens Castrop, Winzent Suchanek und Philipp Wydra, dem ein Doppelpack gelang, trafen für den 1. FC Köln. Durch den deutlichen Sieg rangiert das Team von Trainer Markus Daun weiter an der Spitze. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt nun fünf Punkte.

Am Sonntag empfängt der BVB den VfL Bochum (11:00 Uhr) und kann dann den alten Abstand von zwei Zählern wiederherstellen.

Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach trennten sich derweil am Samstag mit 1:1. Juan Ignacio brachte die Königsblauen in der 13. Minute in Führung. Doch Cameron Xavier Arnold traf noch vor der Pause (32.) zum Gladbacher Ausgleich.

Durch das Remis ist der Schalke-Nachwuchs weiterhin seit dem vergangenen September unbesiegt. In der Tabelle liegen die Knappen nun vor Bayer Leverkusen auf Rang vier, Gladbach bleibt Dritter.

Die Werkself unterlag überraschend mit 1:2 bei Alemannia Aachen. Im vierten Samstagsspiel siegte der SV Lippstadt 08 mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld.

jku