Last-Minute-Tor des VfL Bochum verschärft Dresden-Krise

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Dynamo Dresden unterlag dem VfL Bochum

Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den sehnsüchtig erhofften Befreiungsschlag verpasst. Im Kellerduell gegen den VfL Bochum unterlag der Tabellenletzte 1:2 (0:0) und hat weiter abgeschlagen die Rote Laterne inne.

Der Abstand zum VfL, der Dreizehnter ist, beträgt jetzt acht Zähler. Der vier Minuten zuvor eingewechselte Silvere Ganvoula (66.) traf zum 1:0 für die Westfalen, Jannis Nikolaou (70.) war per Kopf zum Ausgleich erfolgreich. Vitaly Janelt (90.+3) traf für den VfL zum Siegtor. Die Sachsen damit auch im vierten Spiel nacheinander ohne Sieg.

90´+2: TOOOOOR! WIR RASTEN AUS! JAAA! HGEUIJÖDKLFKLDFJKLJDF!!! JANELT MACHT DAS TEIL PER KOPF, WIEDER FLANKE VON BLUM!!! AUSRASTENNNNN!!! #meinVfL #SGDBOC (1:2) pic.twitter.com/5JCWBnOfAv — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 22. Februar 2020

Die Gastgeber wirkten ziemlich verunsichert und benötigten eine längere Anlaufphase, um überhaupt ins Spiel zu finden. Der VfL wirkte agiler und hatte durch einen Kopfball von Danny Blum (10.), der an die Oberkante der Latte prallte, die erste sehr gute Chance. Simon Zoller hatte Blum mustergültig per Flanke bedient.

Erst Mitte der ersten 45 Minuten wurde das Spiel der Dresdner zielstrebiger, ohne allerdings wirklich Gefahr vor dem Bochumer Tor heraufzubeschwören.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf wenig. Immerhin zeigte Dresden nach dem Rückstand Moral und kämpfte sich rasch ins Spiel zurück. Patrick Ebert hatte Nikolaou per Eckball bedient. Am Ende waren die Bochumer im Abschluss aber glücklicher und holten den Dreier.