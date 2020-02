"Eine Frechheit": Bobic schießt scharf gegen PSG-Stars

Jan Huebner/Bywaletz via www.imago-images.de

Fredi Bobic hofft auf ein Weiterkommen des BVB

Mit dem 2:1-Heimsieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat sich Borussia Dortmund eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der nächste Runde erarbeitet. Fredi Bobic ist nun mit PSG hart ins Gericht gegangen. Im Rückspiel drückt er dem BVB die Daumen.

"Ich hoffe, dass sie es durchbringen. Dass sie die Arroganz, die PSG im Hinspiel gezeigt hat, auch im Rückspiel aus dem Stadion schießen. Das würde mich für den deutschen Fußball freuen und auch für den BVB. Weil der Auftritt von PSG in Dortmund war eine absolute Frechheit", kommentierte der Sport-Vorstand von Bundesligist Eintracht Frankfurt die Geschehnisse der Königsklasse am Sonntag bei "Sky 90".

Seine Kritik am Pariser Star-Ensemble begründetet er in erster Linie mit dem Auftritt der Offensivspieler. Kylian Mbappé, Ángel di María und Neymar hatten in Dortmund am vergangenen Dienstag nur selten ihre Qualität angedeutet.

"Wenn ich die drei Spieler vorne gesehen habe, habe ich mich vor dem Fernseher geärgert. Aber die Dortmunder werden sich auch über das Gegentor geärgert haben. Das kam auch dem Nichts. Die Drei da vorne haben gar nichts angenommen, das waren Traumtänzer", urteilte der 48-Jährige.

Ganz anders bewertete Bobic die Leistung der Mannschaft von Lucien Favre: "Da war Kampf, Leidenschaft und Strategie dahinter. Sie haben den Wettbewerb und auch dieses Spiel angenommen", schwärmte der ehemalige Stürmer, der für den BVB um die Jahrtausendwende herum 56 Bundesliga-Spieler absolvierte.

Der BVB hatte in der zurückliegenden Woche das Hinspiel gegen passive Franzosen verdient für sich entschieden, Winter-Neuzugang Erling Haaland erzielte dabei beide Treffer für die Westfalen. Das Rückspiel in der französischen Hauptstadt findet am 11. März im Parc des Princes statt.

jh