BVB-Juwel Moukoko sorgt für nächsten irren Tor-Rekord

Youssoufa Moukoko mit nächstem Tor-Rekord für den BVB

Super-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat die nächste Bestmarke aufgestellt. Beim 3:0-Sieg der U19 des BVB gegen Rot-Weiß Oberhausen erzielte der 15-Jährige seine Saisontore 33 und 34 - ein neuer Rekord für die A-Junioren Bundesliga.

Gegen Oberhausen eröffnete Alaa Bakir in der 47. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter den Dortmunder Torreigen. Moukoko (86./88.) schnürte anschließend seinen historischen Doppelpack.

Den bisherigen Rekord hatte Haluk Türkeri in der Spielzeit 2004/2005 mit 33 Saisontoren für den VfL Bochum aufgestellt. Der heute 33-Jährige brauchte damals allerdings 26 Einsätze, Moukoko steht jetzt bei 21 Spielen in der laufenden Spielzeit.

BVB-Chefcoach Lucien Favre hatte Moukoko kürzlich in Aussicht gestellt, bald bei den Dortmunder Profis mittrainieren zu dürfen. Man habe "einen Plan" mit dem Wunderkind, so der Schweizer. Moukoko wurde zuletzt zudem erstmals für die deutsche U19-Auswahl nominiert.

Trainer Guido Streichsbier mahnte Öffentlichkeit, Medien und die sportlich Verantwortlichen allerdings, "die Gabe zu entwickeln, den Rucksack für den Jungen so leicht wie möglich zu halten. Wir müssen aufpassen, dass es sich bei Youssoufa nicht so entwickelt wie einst bei Fiete Arp. Bei Fiete wurde die Erwartungshaltung bundesweit so schnell so groß, dass ein gerade 17-Jähriger den HSV plötzlich alleine tragen sollte. Das geht nicht – und da sind wir alle gefordert."

Der U19-Coach erklärte im Hinblick auf Moukoko weiter: "Ich bin schon lange im Nachwuchs-Fußball verwurzelt und in der Historie gut bewandert. Seine Quote ist definitiv beeindruckend." Dass der BVB seinen Angreifer bald mit dem Bundesliga-Team trainieren lassen will, sei "total in Ordnung". Zumal die Dortmunder in den "vergangenen Jahren ein sehr gutes Gespür für Youssoufa bewiesen" hätten.