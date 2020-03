PSG bangt vor BVB-Spiel um Mbappé

unknown

Kylian Mbappé droht gegen den BVB auszufallen

Für Paris Saint Germain wäre es ein herber Rückschlag, besonders die Defensivspieler von Borussia Dortmund dürfte erleichtert sein: PSG-Stürmerstar Kylian Mbappé droht für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den BVB auszufallen.

Wie "Le Parisien" berichtet, trainierte der französische Weltmeister am Montag nicht mit seinem Team. Klubangaben zufolge ist Mbappé krank, Halsschmerzen bremsen ihn derzeit aus.

Der Einsatz des Angreifers ist demnach nicht zu einhundert Prozent garantiert. Bei Paris sei man diesbezüglich aber optimistisch, heißt es.

Womöglich nimmt der 21-Jährige gegen Dortmund auch zunächst auf der Bank Platz und nimmt im weiteren Spielverlauf eine Joker-Rolle ein.

Um ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen, wäre Mbappés Einsatz für Paris von großer Bedeutung. Der 34-fache französische Nationalspieler erzielte in dieser Saison bereits 30 Pflichtspieltore und bereitete 17 weitere Treffer vor - so unter anderem den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Neymar im Hinspiel in Dortmund.