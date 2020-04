Sportrechtler sieht Ärger bei Vertragslaufzeit-Änderungen

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Stellungnahme zu FIFA-Richtlinien von Lehner

Laut Sportrechtler Michael Lehner könnten die Richtlinien des Fußball-Weltverbandes FIFA bezüglich auslaufender Spielerverträge bei einer Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus Probleme hervorrufen.

"Da sehe ich ein hohes Streitpotenzial", sagte der Heidelberger Jurist dem "SID" am Mittwoch: "Das scheint mir sehr weitreichend zu sein, wenn Betroffene nicht einverstanden sind und sich dagegen wehren."

Die FIFA hatte am Dienstagabend auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit Anpassungen reagiert und so den Weg für eine mögliche Verlängerung der derzeit unterbrochenen Saison über das reguläre Ende am 30. Juni hinaus freigemacht. Demnach sollen Verträge, die eigentlich Ende Juni auslaufen, bis zum "effektiven Ende der Saison verlängert werden", wie die FIFA mitteilte. Eine ähnliche Regelung gelte für "Verträge, die mit Beginn der neuen Saison beginnen sollten. So werden diese Verträge erst wirksam, wenn die neue Saison effektiv beginnt", schrieb der Weltverband weiter.

"Das ist ein erheblicher Eingriff in die Privatautonomie der jeweiligen Vereine, Verträge und Spieler", sagte Lehner. Für eine genaue Einschätzung müsse er jedoch erst konkrete Fälle abwarten.