Bericht: FC Chelsea denkt über Waldschmidt nach

Der Premier-League-Klub FC Chelsea soll einem Bericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Nationalspieler Luca Waldschmidt vom SC Freiburg haben.

Trainer Frank Lampard wolle eine offensive Verstärkung für die Londoner und sehe Waldschmidt dabei als mögliche Option, berichtete die englische Boulevardzeitung "The Sun". Seit seiner sieben Treffer bei der U21-Europameisterschaft 2019 soll Lampard den Freiburger auf dem Zettel haben und bereit sein, die kolportierten 23 Millionen Euro für den Stürmer aus dem Breisgau hinzublättern.

Der 23 Jahre alte Waldschmidt hatte im vergangenen Herbst sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegeben und hat bislang insgesamt drei Länderspiele bestritten. Zuvor war er im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister geworden. Beim SC Freiburg kämpft der gebürtige Siegener weiterhin um einen Stammplatz unter Christian Streich. Lediglich neunmal stand Waldschmidt in der laufenden Spielzeit von Beginn an auf dem Feld. In seinen insgesamt 15 Bundesliga-Einsätzen erzielte er in der Saison 2019/20 bislang fünf Treffer.