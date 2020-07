Schmidt fordert Lust statt Angst

unknown

Frank Schmidt zeigt sich vor dem Rückspiel entschlossen

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim fordert für das Relegations-Rückspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen bedingungslosen Einsatz und einen mutigen Auftritt von seinen Spielern.

"Es wird eine brutale Widerstandsfähigkeit gefragt sein. Das Entscheidende ist, wie jeder bereit ist, an seine Grenzen zu gehen, mit welcher Entschlossenheit jeder ins Spiel geht, wie jeder mit Fehlern umgeht. Wir brauchen eine komplett weiße Unterhose, wenn wir da rausgehen. Die Lust muss größer sein als die Angst", sagte Schmidt im Interview mit "DAZN" und "Spox".

Das Hinspiel in Bremen endete torlos. Das Rückspiel findet am Montagabend in Heidenheim statt.