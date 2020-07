Deal perfekt: Leipzig leiht Henrichs von Monaco

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Benjamin Henrichs könnte in der nächsten Saison für RB Leipzig spielen

Der Wechsel von Nationalspieler Benjamin Henrichs zu RB Leipzig ist perfekt. Die Sachsen leihen den 23-Jährigen für ein Jahr vom französischen Erstligisten AS Monaco aus.

Wie RB am Mittwochabend verkündete, sicherte sich der Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Spielzeitig außerdem eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Nachdem Leipzig bereits am Vormittag die Verpflichtung von Hee-chan Hwang von RB Salzburg verkündete, zurren die Sachsen mit Henrichs den zweiten Deal binnen weniger Stunden fest.

"Obwohl er erst 23 Jahre alt ist, hat er bereits einiges an Erfahrung gesammelt – sowohl national als auch international. Durch seine Variabilität wird er uns in der Abwehr zusätzliche Möglichkeiten in der taktischen Ausrichtung geben", erklärte RB-Sportdirektor Markus Krösche die Verpflichtung des Defensiv-Allrounders.

Henrichs wechselt im dritten Anlauf nach Leipzig. Bereits im Sommer 2019 sowie in der diesjährigen Winterpause wollte RB Henrichs verpflichten, war sich mit dem Spieler bereits einig.

Allerdings konnte sich RB in beiden Fällen nicht mit Monaco auf einen Transfer einigen. Henrichs war 2018 für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt, fasste dort auch aufgrund von Verletzungen nie richtig Fuß.