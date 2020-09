"Blamabel": Thon kritisiert Schalke nach Bayern-Debakel

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Olaf Thon sorgt sich nach dem Debakel beim FC Bayern um den FC Schalke 04

Nach dem desolaten 0:8 gegen den FC Bayern München steht der FC Schalke 04 schon nach dem ersten Saisonspiel mit dem Rücken zur Wand. Vereinsikone Olaf Thon ging deshalb mit den Königsblauen hart ins Gericht.

"Wenn Robert Lewandowski Glück in seinen Aktionen gehabt hätte, wäre es zweistellig geworden. Von daher ist das blamabel gewesen", kommentierte der 54-Jährige den Auftritt der Knappen im Gespräch mit dem "Sportbuzzer".

Bei aller Kritik hob Thon jedoch auch die Leistung des Gegners heraus: "Bayern München ist erst seit zehn Tagen im Training. Da habe ich nicht gedacht, dass sie diese tolle Leistung hinbekommen können", so der Weltmeister von 1990.

Die Folgen der indiskutablen Vorstellungen des FC Schalke liegen für den ehemaligen Mittelfeldspieler nun auf der Hand. Schalke-Coach David Wagner stehe "unter Druck, darüber braucht man gar nicht zu reden."

Nächste Spielen "machen einem schon ein bisschen Angst"

Dennoch warnte der "Eurofighter" davor, den Trainer schon abzuschreiben: "Ich drücke jedem Trainer, der bei uns ist, immer bis zur letzten Sekunde die Daumen. Was Trainer in solchen Situationen brauchen, ist Rückhalt - und nicht irgendwelche Spekulationen, was passieren könnte."

Dass die nächsten Auswärtsspiele der Knappen ausgerechnet nach Leipzig und zum BVB führen, stimmt Thon aber nicht optimistisch: "Die sind sehr schwer und machen einem schon ein bisschen Angst", räumte er ein.

Deshalb gelte es umso mehr, die Klatsche von München schnell zu verarbeiten und am nächsten Wochenende gegen Werder Bremen eine Reaktion zu zeigen: "Das wird ein ganz anderes Spiel. Ich hoffe, dass wir das Heft in die Hand nehmen."

Hoffnung macht dem einstigen Schalke-Kapitän auch Neuzugang Vedad Ibisevic, der von Hertha BSC in den Ruhrpott kam: "Wenn Ibisevic in der Box eingesetzt wird, ist er durch seine Erfahrung und Verbissenheit auch gefährlich."