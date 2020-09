Trainingszoff? Lewandowski bezieht Stellung

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski eckte im Training des FC Bayern an

Erst der überraschende Bankplatz zur Schonung beim 1:4 in Hoffenheim, dann ein Trainingszoff mit Teamkollege Mickael Cuisance: Robert Lewandowski sorgte beim FC Bayern in den letzten Tagen für einigen Wirbel. Die Differenzen mit Cuisance scheinen aber aus dem Weg geräumt.

Laut "Bild" kam es in der Einheit an der Säbener Straße nämlich zu einer Auseinandersetzung zwischen Lewandowski und dem bei Leeds United gehandelten Mickael Cuisance, der in Hoffenheim nicht zum Kader gezählt hatte.

In einem Trainingsspiel hatte Coach Hansi Flick die Reservisten und Einwechselspieler des Vortags antreten lassen. Nach einem überhart geführten Zweikampf mit Lewandowski blieb Cuisance schließlich liegen, verzog das Gesicht und monierte das unnötige Einsteigen seines Mannschaftskollegen.

Da Flick das Match nicht unterbrach, stand der Franzose wieder auf und rannte wild gestikulierend auf Übeltäter Lewandowski zu. Dessen vielsagende Reaktion: pure Ignoranz.

Trainingszoff beim FC Bayern: Versöhnung via Twitter

Doch damit war die Szene noch nicht vom Tisch. Nach Spielschluss tröstete Flick den aufgebrachten Cuisance zunächst, ehe sich Lewandowski den 21 Jahre alten Ex-Gladbacher vorknöpfte. "Bild" berichtete von einem Einzelgespräch, in dem "keine versöhnlichen Worte" fielen. Der genaue Inhalt der Unterhaltung ist freilich nicht bekannt.

Nach Wochen voller Glückseligkeit beim FC Bayern ist der kleine Trainingsdisput vom Montag durchaus überraschend. Allenthalben wurde zuletzt von der perfekten Teamchemie beim Rekordmeister geschwärmt.

Ein Indiz dafür, dass in der Mannschaft doch vieles stimmt: Am Montagabend kommentierte Cuisance einen französischsprachigen Tweet zu seinem Zoff mit Lewandowski mit den Worten "Du hast mir etwas beigebracht" und sechs lachenden Smileys. Lewandowski antwortete mit drei Smileys - Ende gut, alles gut?