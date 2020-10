Zagadou-Comeback beim BVB nicht in Sicht

Noah Wedel via www.imago-images.de

Dan-Axel Zagadou hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2022

Im Trainingslager von Borussia Dortmund in Bad Ragaz hatte sich Dan-Axel Zagadou das Knie verdreht und daraufhin den Saisonstart verpasst. An eine baldige Rückkehr auf den Platz ist trotz der ursprünglich eher günstigen Prognose des BVB für den Abwehrspieler auch zwei Monate später nicht zu denken.

Anfang September hatte Sportdirektor Michael Zorc im "kicker" noch die Hoffnung ausgesprochen, Zagadou werde nicht für mehrere Monate ausfallen.

Jetzt erklärte Sebastian Kehl, Lizenzspielerleiter des BVB, gegenüber den "Ruhr Nachrichten" im Hinblick auf ein mögliches Zagadou-Comeback: "Es wird noch dauern, wir müssen uns weiter gedulden."

Zagadou laboriert an einer Außenbandverletzung im Knie. Eine Untersuchung bei einem Knie-Spezialisten in Paris hatte die Schwere der Verletzung bestätigt. Immerhin: Eine Operation war nicht notwendig.

BVB: Revierderby gegen den FC Schalke 04 wohl ohne Zagadou

Momentan befindet sich der 21-Jährige im im Aufbautraining und erhöhe den "Ruhr Nachrichten" zufolge die Intensität seiner individuellen Einheiten. Dennoch wird Zagadou den BVB bei den anstehenden Aufgaben in der Bundesliga bei 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) und beim Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom (20.10.) fehlen. Auch das Revierderby gegen den FC Schalke 04 (24.10.) dürfte für den 1,96-Meter-Hünen zu früh kommen.

Da die Rückkehr von Manuel Akanji nach einer Corona-Infektion noch in der Schwebe ist, wird Routinier Lukasz Piszczek in Hoffenheim wohl in die Dreierkette rücken. Vor dem Auswärtsspiel in Rom muss Trainer Lucien Favre aber noch etwas kreativer werden, da Emre Can eine Rotsperre aus der Vorsaison absitzt. Insofern schmerzt der lange Ausfall von Zagadou umso mehr.

In der Vorsaison war der Linksfuß vor allem nach der Umstellung auf die Dreierkette im Abwehrverbund gesetzt. Ein Außenbandanriss im Knie hatte den Verteidiger allerdings schon zwischen April und Juni außer Gefecht gesetzt.