Flick lacht über Löw-Nachfolge: "Ist das ihr Ernst?!"

Hansi Flick und der FC Bayern müssen am Samstag in Bielefeld ran

Keine 48 Stunden nach dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Düren muss der FC Bayern in der Liga bei Arminia Bielefeld antreten. Trainer Hansi Flick erwartet eine schwere Aufgabe gegen eine Mannschaft mit "guten Fußballern". Die Neuzugänge werden vorerst wohl keine zweite Chance bekommen.

"Normalerweise haben wir jetzt genügend Spieler, die morgen frisch sind", antwortete Flick auf die Frage, ob die Neuzugänge, die im Pokal debütierten, auch in Bielefeld eine Chance bekommen.

Dem Wunsch vieler Fans, die ihn am liebsten als Bundestrainer an der Seitenlinie sehen würden, erteilte Flick derweil eine mehr als deutliche Absage. "Ist das ihr Ernst?! So ein bisschen Bundestrainer nebenbei? Nein! Ich lebe im Hier und Jetzt. Und meine Aufgabe ist diese Mannschaft, die letzte Saison herausragende Erfolge erzielt hat, auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten", sagte der Triple-Trainer, der sich zudem noch zu den Themen Rotation, Corona-Maßnahmen und vielen mehr äußerte.

Die Aussagen des Bayern-Trainers in der Übersicht:

+++ Flick über die Anforderungen an Neuzugang Roca +++

Ich muss gucken, dass ich jetzt nicht zu viel verrate. Auf der Sechserposition ist die Positionierung mit und gegen den Ball immer entscheidend. Und wir sind gestern bei Ballbesitz einfach zu tief gewesen. Deswegen ist es wichtig, dass er sich da besser positioniert. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen geben wir ihm da auch Zeit. Man hat gesehen, er ist technisch sehr gut, hat ein gutes Passspiel. Jetzt müssen wir schauen, dass er die richtigen Räume besetzt. Dann kann er sein Spiel auch noch mehr zum Tragen bringen.

+++ Flick über eine Doppelfunktion als Bundes- und Bayerntrainer +++

Ist das ihr Ernst?! So ein bisschen Bundestrainer nebenbei? Nein! Ich lebe im Hier und Jetzt. Und meine Aufgabe ist diese Mannschaft, die letzte Saison herausragende Erfolge erzielt hat, auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Deswegen ist alles, was in der Zukunft liegt, erstmal ein Thema für die Zukunft. Ich glaube, dass Jogi einen sehr guten Job gemacht hat. Wir müssen mithelfen, dass wir auf allen Positionen Topspieler ausbilden. Und da haben wir genügend Arbeit.

+++ Flick über Fiete Arp +++

Ich habe mit Fiete gesprochen. Für ihn ist es wichtig, dass er ein Zuhause hat. Und sein Zuhause ist im Moment die U23. Wenn er gute Leistungen bringt, stehen die Chancen auf den Sprung zurück in den Profikader nicht schlechter. Ein Torjäger wird an seinen Toren gemessen. Er ist ein feiner Junge mit einer professionellen Einstellung. Es ist ihm zu wünschen, dass er bei der U23 die Entwicklung nehmen kann, die wir uns alle erhoffen.

+++ Flick über Rotation +++

Wir müssen das von Spiel zu Spiel entscheiden. Wir müssen immer wieder gucken, wie die Belastung und die Fitness eines Spielers ist. Da müssen wir eng zusammenarbeiten. Für mich ist wichtig, dass wir wissen, dass es keine andere Alternative gibt. Wenn einer keine 100 Prozent geben kann, dann spielt ein anderer. Wir wollen die Spiele gewinnen, wir sind der FC Bayern. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Mannschaft agieren, aber jeder die Verantwortung hat, seine Leistung auch einzubringen.

+++ Flick über Spiele vor Zuschauern und Corona +++

Ob in dieser Saison noch vor Zuschauern gespielt wird, kann ich schwer beantworten. Wir alle wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir alle sollten uns an die Regeln halten. Wir hier werden engmaschig getestet, aber auch wir wissen, dass es schnell gehen kann. Wir müssen einfach an die Leute denken, die als Risikogruppe gelten. Die müssen wir schützen.

+++ Flick über die Bedeutung der U23 +++

Für mich ist erstmal wichtig, dass die Jungs bei uns trainieren. Wenn du tagtäglich mit den besten Spielern trainierst, wirst du einfach besser. Und wir achten im Training auf Qualität und Intensität. Ich glaube, da kann man sich in die richtige Richtung entwickeln.

+++ Flick über Musiala +++

Ich bin keiner, der einen Spieler zu sehr lobt. Man muss da behutsam vorgehen. Jeder sieht, dass er am Ball eine enorme Qualität hat, dass er ein 1-vs-1 gut lösen kann. Wo er noch zulegen muss, ist Stabilität, auch körperlich. Von unseren Nachwuchsspielern ist er am weitesten. Er zeigt die Qualität, die er hat. Aber da muss er auch weitermachen. Er muss sich weiterentwickeln.

+++ Flick über Einsatzchancen der Neuzugänge in Bielefeld +++

Wir müssen erstmal gucken, wie der Zustand der Mannschaft ist. Normalerweise haben wir aber genügend Spieler, die morgen frisch sind. Ein Ranking der Neuzugänge gebe ich nicht ab. Das sind die Dinge, die intern sind. Sie haben jetzt Trainingseinheiten mit einem Teil der Mannschaft hinter sich. Jetzt kommen auch die anderen Spieler dazu. Jetzt wird es interessant.

+++ Flick über Angelo Stiller +++

Angelo hat letzte Saison in der Rückrunde eine sehr gute Leistung gebracht. Er hat seine Sache auch gestern gut gemacht. Wenn er bei der U23 weiter gute Leistung bringt, hat er die Möglichkeit, auch weiter oben aufzuschlagen.

+++ Flick über die Neuzugänge +++

Ich war die ganze Zeit ruhig. Das einzige war die turbulente Phase vor Transferschluss. Ansonsten bin ich da sehr entspannt. Man hat gestern gesehen, dass auch unsere U23-Spieler Optionen bieten. Es läuft noch nicht alles auf 100 Prozent. Aber mit den Ansätzen können wir sehr zufrieden sein.

+++ Hansi Flick über Bielefeld +++

Das ist ein Aufsteiger, der Fußball spielen will. Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen. Es wird ein sehr interessantes und spannendes Spiel.

+++ Hansi Flick über die Nationalspieler +++

Gestern war für alle Regeneration angesagt. Ich gehe davon aus, dass alle heute trainieren werden. Wir haben drei Gruppen und müssen das alles steuern.

+++ Los geht's +++

Hansi Flick betritt den Presseraum an der Säbener Straße und stellt sich den ersten Fragen. Auf geht's ...

+++ Fragezeichen hinter Sané +++

Eins steht jetzt schon fest: Neuzugang Leroy Sané wird nicht mit nach Bielefeld reisen. Bereits nach dem Pokalspiel gab Flick ein Update, was dem Genesungsprozess des Nationalspielers angeht. "Ich kann nicht sagen, wann es genau ist", sagte der Trainer: "Er muss hundert Prozent beschwerdefrei sein, wenn er wieder auf dem Platz steht." Die Münchner werden nun "von Training zu Training", ließ Flick eine Rückkehr des Superstars offen.

Zu schnell, so viel steht für den Rekordmeister fest, wird Sané allerdings auf keinen Fall auf den Platz zurückkehren. "Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter", versprach Flick, Vorsicht walten zu lassen.

+++ Bayern und das große Personalpuzzle +++

Nachdem Hansi Flick im DFB-Pokal zahlreiche Debütanten auflaufen ließ und fast allen Nationalspielern eine Pause gönnte, herrscht mit Blick auf die Startelf gegen den DSC das große Rätselraten. Dürfen wieder die Neuzugänge ran? Wenn ja, welche? Oder setzt der Trainer wieder auf das bewährte Personal? Ab 11:30 Uhr liefert uns Hansi Flick die Antworten ...

+++ Nächster Halt: die Bielefelder Alm +++

Die Terminhatz des FC Bayern München geht weiter. Bereits am Samstagabend um 18:30 Uhr steht dem Rekordmeister die nächste unangenehme Bewährungsprobe ins Haus. Dann müssen Hansi Flick und Co. gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld ran. Die Ostwestfalen werden nach vier Punkten aus den ersten drei Spielern mit breiter Brust auflaufen - und wollen dem großen FCB natürlich ein Bein stellen.