Ibisevic: Mir muss keiner das Derby erklären

Für Ibisevic ist es das erste Revierderby seit seinem Wechsel zum FC Schalke 04 im Sommer

Vedad Ibisevic trägt seit gerade einmal eineinhalb Monaten das Schalke-Wappen auf der Brust und dennoch weiß der Stürmer bereits um die Relevanz des anstehenden Spiels gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr).

"Mir muss niemand erklären, wie wichtig das Derby ist. Vergangene Saison habe ich erlebt, was den Fans das erste Berliner Bundesliga-Derby bedeutet hat – und das ist weit entfernt von der Tradition des Revierderbys", sagte Ibisevic gegenüber "t-online" und fügte hinzu: "Es ist das größte Duell Deutschlands. Um das zu verstehen, brauche ich keine Einführung."

Der 36-Jährige, der sich kurz vor Transferschluss den Knappen anschloss, ist traurig, dass die Corona-Pandemie das Wesen des Aufeinandertreffens verändert. "Es tut mir sehr leid, dass dieses Derby nicht vor vollem Haus ausgetragen werden kann", sagte der ehemalige Hertha-Angreifer.

"Gerade, weil wir aktuell nicht so gut dastehen, wie wir es uns wünschen, hätte die Unterstützung von den Rängen noch einmal besondere Kräfte freigesetzt", erklärte Ibisevic.

Ibisevic: Gegen den BVB ist für Schalke "alles möglich"

Die Fans seien es schließlich, "die Schalke weltweit bekannt machen", lobte der Stürmer die Anhänger. Gern wäre er schon "mit ihnen zusammengekommen", so der Bosnier weiter, der dabei allerdings aussparte, dass es bereits ein "Treffen" mit einigen Ultras des Vereins - inklusive Drohungen - gegeben hat.

"Ich habe schon sehr häufig gegen Schalke gespielt und weiß, was für eine Atmosphäre in der Veltins-Arena entstehen kann", so der 36-Jährige.

Die Leidenschaft der königsblauen Anhänger wollen die Schalker nun auch im Stadion der Dortmunder verinnerlichen und möglicherweise einen Sensationssieg gegen den BVB schaffen. "Das Derby ist und bleibt das Derby. Da ist alles möglich", betonte Ibisevic, der die Sieglos-Serie von 20 Spielen in Folge in diesem Spiel vergessen machen möchte.