FC Bayern binden Toptalent Lohmann langfristig

Sydney Lohmann bleibt beim FC Bayern

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat Toptalent Sydney Lohmann langfristig gebunden.

Die viermalige Nationalspielerin verlängerte ihren bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig bis Sommer 2024. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

"Sydney ist ein internationales Toptalent und entwickelt sich aktuell zur absoluten Topspielerin", sagte Cheftrainer Jens Scheuer über die 20-jährige Mittelfeldspielerin. Die Sportliche Leiterin Bianca Rech betonte: "Wir wollen Kontinuität in unserem Kader schaffen und langfristig mit Spielerinnen planen. Sydney ist ein sehr wichtiger Baustein für die nächsten Jahre."

Lohmann wechselte 2016 vom SC Fürstenfeldbruck in die Jugendabteilung der Bayern und debütierte im März 2017 in der Bundesliga. In der aktuellen Saison erzielte sie in sieben Ligaspielen bereits sechs Tore für den Tabellenführer.