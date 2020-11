Bericht: Upamecano soll Boateng beim FC Bayern beerben

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Wechselt Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern München?

Am Donnerstag enthüllte die "Bild", dass der FC Bayern München den auslaufenden Vertrag von Jérôme Boateng nicht verlängern wird. Einen Nachfolger für den 32-Jährigen bringt die Zeitung ebenfalls direkt ins Spiel: Dayot Upamecano.

Der FC Bayern soll den 22-jährige Franzose, der seit dem Januar 2017 bei RB Leipzig spielt, als passenden Nachfolger für Boateng auserkoren haben, so der Bericht.

Überraschend kommt diese Behauptung allerdings nicht. Upamecano wurde in der Vergangenheit immer wieder als potenzielle Verstärkung beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Der "kicker" berichtete im August 2020 sogar, dass der Innenverteidiger bereits 2015 die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt hatte. Upamecano entschied sich trotz offensiven Werbens der Münchner allerdings dazu, die ersten Schritte seiner Profi-Karriere bei RB Salzburg zu machen. Als gestandener Bundesliga-Akteur dürfte Upamecano den Wechsel zum bayerischen Starensemble allerdings nicht mehr scheuen.

Macht Manchester United dem FC Bayern Konkurrenz?

Zwar verlängerte der Rechtsfuß seinen Vertrag in Leipzig erst Ende Juli bis 2023, die "Times" will jedoch erfahren haben, dass dieser eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro enthält. RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte im September einen Abgang von Upamecano nicht gänzlich ausgeschlossen, generelle Verhandlungsbereitschaft allerdings nur bei einem "völlig unmoralischen Angebot" signalisiert.

Ein solches könnte durchaus auch Manchester United nach Leipzig senden. Der "Manchester Evening News" zufolge baggern auch die Red Devils an Upamecano - wie die Bayern ebenfalls nicht zum ersten Mal. ManUnited wird demnach im Januar einen Vorstoß wagen.

Trotz seines jungen Alters bestritt Upamecano bereits 123 Pflichtspiele für RB Leipzig. Dabei gelangen ihm vier Treffer.