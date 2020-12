Hütter erkennt "Vorteil" für seine Eintracht gegen den BVB

🎙️ #Hütter:

„Wir müssen an unsere eigenen Stärken glauben und das von der ersten Minute an zeigen. Wenn wir einen perfekten Tag erwischen, sind wir in der Lage, fast jedes Team zu schlagen, weil wir uns oft auch mit dem Gegner steigern.“

––––––#SGE #SGEBVB pic.twitter.com/lXF2ydPpTN