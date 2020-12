Nächste BVB-Hiobsbotschaft: Duo fehlt in Frankfurt

TEAM2 via www.imago-images.de

Manuel Akanji (li.) und Raphael Guerreiro fehlen dem BVB in Frankfurt

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Nachdem der BVB vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt schon zahlreiche Ausfälle bestätigte, fallen nun offenbar zwei weitere Leistungsträger aus.

Die Verletztenliste bei Borussia Dortmund wird immer länger. Im wichtigen Ligaspiel in Frankfurt muss Trainer Lucien Favre nicht nur auf Top-Torjäger Erling Haaland, sondern auch auf Thomas Meunier, Thomas Delaney sowie Marcel Schmelzer und Reinier verzichten. Ob Mats Hummels und Emre Can einsatzbereit sind, steht ebenfalls noch nicht fest.

Informationen der "Ruhr Nachrichten" zufolge werden den Schwarz-Gelben am Main noch zwei weitere Spieler nicht zur Verfügung stehen: Raphael Guerreiro und Manuel Akanji. Beide sind demnach nicht mit nach Frankfurt gereist und verließen das Trainingsgelände in ihren Privatautos.

Favre will "nichts Klares sagen"

Lucien Favre wollte sich auf der Pressekonferenz nicht konkret zu möglichen Ausfällen äußern. Stattdessen erklärte der Trainer lediglich: "Viele Spieler waren nach der Partie gegen Rom sehr müde, und drei Tage später müssen wir schon wieder spielen. Deshalb kann ich noch nichts Klares sagen."

Als Notnagel in der Abwehr steht möglicherweise der Franzose Dan-Axel Zagadou zur Verfügung. Allerdings war auch der 21-Jährige lange verletzt und hat in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel bestritten. "Er ist eventuell ein Thema, auch wenn er mehrere Monate nicht gespielt hat. Er könnte in Frankfurt anfangen", bestätigte Favre jedoch, dass Zagadou womöglich ins kalte Wasser geschmissen wird.

Trotz der großen Personalprobleme ließ Sportchef Michael Zorc keine Zweifel an den Zielen der Schwarz-Gelben aufkommen. "Wenn wir heute über die A45 nach Frankfurt fahren, ist doch klar, dass wir dorthin fahren, um zu gewinnen", gab sich der ehemalige Profi kämpferisch.