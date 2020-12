Schiri Ittrich von Schalke-Fans bedroht

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Patrick Ittrich wurde von Fans des FC Schalke 04 bedroht

Nach einigen umstrittenen Entscheidungen im Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 Anfang November (2:2) ist Schiedsrichter Patrick Ittrich von Fans des FC Schalke 04 über seinen privaten Instagram-Account bedroht worden.

"300 bis 400" zumeist anonyme Wut- und Hass-Nachrichten seien bei ihm eingegangen, bestätigte Ittrich gegenüber "Sport Bild".

In der Partie des siebten Spieltags hatte sich der 41 Jahre alte Referee gleich bei vier engen Situationen im Strafraum mit seinem Video-Assistenten Tobias Reichel in Köln abstimmen müssen.

Die Entscheidungen fielen jeweils gegen die kriselnden Königsblauen, inzwischen seit 26 Ligaspielen sieglos und Tabellenletzter, aus. Grund genug offensichtlich für einige Anhänger des Revierklubs, Ittrich ins Visier ihres Frusts zu nehmen und ihn via Instagram als "Hurensohn" oder "Idioten" zu beleidigen.

Zunächst hatte der Unparteiische einige der Nachrichten über seinen Kanal öffentlich gemacht, seinen Account dann jedoch für zwei Wochen abgeschaltet.

FC Schalke 04: Drohungen der Fans für Ittrich "völlig unakzeptabel"

"Ich gehöre zu den wenigen Schiedsrichtern im Profifußball, die die Öffentlichkeit über die sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben lassen. Natürlich erwische auch ich wie mancher Spieler mal einen schlechteren Tag, mache einen Fehler. Doch solche Beleidigungen und Bedrohungen sind völlig unakzeptabel, dabei spreche ich für alle Schiedsrichter in jeder Sportart, bis hinunter in den Amateurbereich", erklärte Ittrich.

Der gebürtige Hamburger ergänzte: "Ich lasse das aber nicht an mich ran, habe eine psychologische Barriere aufgebaut, indem ich mir sage: Das geht gegen mich in meiner Funktion als Schiedsrichter, nicht als Mensch. Außerdem habe ich auch Zuspruch in über 100 Mails bekommen, dass ich mich nicht unterkriegen lassen soll."

Ittrich ist seit 2016 in der Bundesliga im Einsatz und pfiff bislang 43 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse. Zudem stehen unter anderem 73 geleitete Partien in der zweiten Liga in seiner Vita.