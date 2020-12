Medien: Eintracht diskutiert über Joveljic-Rückkehr

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber via www.imago-ima

Eintracht Frankfurt diskutiert über eine vorzeitige Rückkehr von Dejan Joveljic

Dejan Joveljic sorgt seit rund einem halben Jahr für Furore in der Bundesliga, allerdings in der österreichischen. Sei Stammklub Eintracht Frankfurt hat den Höhenflug seines Leihspielers, der noch bis Saisonende beim Wolfsberger AC geparkt ist, positiv registriert. Im Zuge dessen soll über eine vorzeitige Rückkehr im Januar diskutiert werden.

Der Durchbruch bei Eintracht Frankfurt blieb Dejan Joveljic bisher verwehrt. Um den fraglos ambitionierten Serben regelmäßige Spielpraxis zu verschaffen, wurde ein Leihgeschäft mit dem Wolfsberger AC realisiert. Und Joveljic betreibt im ersten halben Jahr mächtig Eigenwerbung.

In Österreichs Bundesliga traf der 21 Jahre alte Angreifer bereits fünfmal in zehn Spielen, hinzu kommen zwei Treffer in der Europa League, in der sich Wolfsberg erstmals in seiner Geschichte für die Zwischenrunde qualifiziert hatte. Laut "Bild" wird aufgrund von Joveljics Höhenflug in Frankfurt über eine vorzeitige Rückkehr im Januar diskutiert.

Eintracht Frankfurt: Adi Hütter holt Dejan Joveljic wohl nicht zurück

Adi Hütter äußert bezüglich eines vorzeitigen Leih-Abbruchs jedoch seine Zweifel. "Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, ihn jetzt schon zurück zu holen, wo er gerade Tore macht", sagte der SGE-Trainer. Zu Gerüchten über eine Joveljic-Rückkehr kommt es am Frankfurter Stadtwald ohnehin nur, weil sich die Offensivkräfte der Eintracht nur bedingt gefährlich präsentieren.

Hinter den beiden Torjägern André Silva und Bas Dost geht den Hessen die Wucht ab. Zumal Star-Spieler Filip Kostic nach einer langen Knieverletzung noch nicht wieder auf Touren gekommen ist.

Statt Joveljic präferiert Hütter offenbar die Lösung mit Ragnar Ache, der nach einer Oberschenkelverletzung womöglich im Januar wieder zur Verfügung stehen wird. Auch wenn es sich um keine einfache OP gehandelt habe, gehe Hütter davon aus, dass Ache dann wieder das Training aufnehmen werde.