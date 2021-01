Polen-Duo bald wiedervereint? FC Bayern wohl an Milik dran

CYFRASPORT via www.imago-images.de

Arkadiusz Milik (l.) kennt Robert Lewandowski (r.) vom FC Bayern aus der Nationalmannschaft

Kurz vor Ende der Transferfrist verpflichtete der FC Bayern im Oktober Eric-Maxim Choupo-Moting als Backup für Goalgetter Robert Lewandowski. An der Säbener Straße besitzt der 31-Jährige allerdings nur einen Einjahresvertrag. Medienberichten zufolge könnte ein namhafter Neuzugang bald in die Rolle des Stellvertreters schlüpfen.

Gemeint ist Arkadiusz Milik, der neben Lewandowski in der polnischen Nationalmannschaft stürmt und sich mit dem Münchner Superstar auch sonst bestens versteht.

Wie das Portal "sport.pl" unter Berufung auf die spanische Sportzeitung "As" berichtet, zählt der FC Bayern zu den Interessenten für den 26-Jährigen vom SSC Neapel.

Miliks Arbeitspapier bei den "Partenopei" endet im Juni, folglich könnte Napoli nur in diesem Winter noch eine Ablöse für den wuchtigen Angreifer kassieren.

Sein Marktwert ist zuletzt jedoch drastisch gesunken: Nachdem die Verhandlungen über eine Verlängerung scheiterten, wurde der Offensivmann auf die Tribüne verbannt. In der laufenden Serie-A-Saison kam er daher noch keine Sekunde zum Einsatz.

Dennoch soll der mächtige SSC-Boss Aurelio De Laurentiis stolze 15 Millionen Euro für Milik aufrufen und damit unter anderem Atlético Madrid abgeschreckt haben.

Milik beim FC Bayern auch neben Lewandowski vorstellbar

Viele Klubs, darunter neben dem FC Bayern und Atlético auch Juventus Turin und der FC Barcelona, tendieren offenbar dazu, die Situation auszusitzen, um den Torjäger im Sommer ablösefrei zu bekommen.

Die Bundesliga kennt Milik bereits aus seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Für die Werkself absolvierte er einst sechs Partien in der höchsten deutschen Spielklasse, 18 weitere kamen als Leihspieler beim FC Augsburg hinzu (zwei Tore).

Der Durchbruch gelang dem 56-maligen Nationalspieler schließlich bei Ajax Amsterdam in den Niederlanden. Auch in Neapel präsentierte sich Milik durchaus treffsicher, netzte 48 Mal in 122 Einsätzen.

Zusammen mit Bayerns Tormaschine Lewandowski bildet er zudem seit vielen Jahren ein gefährliches Duo in der polnischen Auswahl.

Ein zusätzlicher abschlussstarker Neuner, der nicht nur anstelle von, sondern auch neben "Lewy" auflaufen kann, würde Hansi Flick sicher nicht stören ...