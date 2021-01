FC Bayern nimmt Belgien-Ass Sambi Lokonga ins Visier

Jan De Meuleneir via www.imago-images.de

Albert Sambi Lokonga soll es dem FC Bayern angetan haben

Hinter den Kulissen sind Klubs wie der FC Bayern ständig auf der Suche nach den neuesten Jung-Sternen am Fußball-Firmament. Einer davon stammt in Person von Albert Sambi Lokonga aus dem benachbarten Belgien. Die Münchner sollen mit ihrem Interesse aber nicht allein sein.

Albert Sambi Lokonga soll es also sein, der es dem deutschen Fußball-Rekordmeister so dermaßen angetan hat, dass dieser gesteigertes Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 21-Jährigen signalisiert. Das berichtet zumindest das italienische Portal "Calciomercato".

Und die Plattform nennt den FC Bayern bei weitem nicht als einzigen namhaften Klub, der die berühmt berüchtigten Fühler nach Lokonga ausgefahren haben soll. Schlange stehen sollen neben den Münchnern ebenso Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig, der AC Mailand sowie der FC Sevilla.

Mit rund 1,5 Millionen Euro jährlich soll der RSC Anderlecht Lokonga alimentieren. Daran sollte ein möglicher Wechsel schon mal nicht scheitern. Und wer einen genauen Blick auf den Münchner Kader der kommenden Saison wirft, erkennt gewisse Lücken, die der ambitionierte Belgier künftig ausfüllen könnte.

FC Bayern: Veränderungen im Mittelfeld stehen an

Javi Martínez wird sich spätestens nach Ablauf der Saison einer neuen Herausforderung widmen und Marc Roca braucht Stand jetzt noch etwas Zeit, um sich in seinem neuen Arbeitsumfeld zurechtzufinden.

Überdies soll Angelo Stiller den Bayern den Rücken kehren und sich der TSG Hoffenheim anschließen. Um den geliehenen Tiago Dantas verbreiten sich derweil Gerüchte, nach denen der Portugiese nicht wie geplant im Sommer fest an die Säbener Straße wechselt.

Für einen Transfer noch im laufenden Januar-Transferfenster steht Lokonga nicht aber zur Verfügung, berichtet das Magazin "DH Les Sports+". Der belgische Nachwuchsnationalspieler bringt es in der laufenden Spielzeit auf 16 Spiele mit knapp 1400 Einsatzminuten. Vier Partien führte er sein Team sogar als Kapitän aufs Feld.