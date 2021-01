Winter-Transfers beim FC Bayern? Kahn spricht Klartext

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Oliver Kahn schließt Neuzugänge beim FC Bayern aus

Mit Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat sich erneut ein Mitglied der Chefetage des FC Bayern München gegen Panik-Käufe bis zum Ende der Transferperiode am 1. Februar ausgesprochen.

"Wir sind voll überzeugt von diesem Kader. Deswegen beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit irgendwelchen Wintertransfers", sagte Kahn vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg bei "Sky".

Vor Kahn hatte sich bereits Sportvorstand Hasan Salihamidzic ähnlich geäußert. Auch Trainer Hansi Flick betonte, dass er keine weiteren personellen Ergänzungen benötige.

Sowohl Salihamidzic als auch Flick trafen ihre Aussagen allerdings vor den beiden jüngsten Niederlagen bei Borussia Mönchengladbach (2:3) und im Pokal bei Holstein Kiel (5:6 i.E.).

Das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten bezeichnete Kahn als "Endpunkt einer Entwicklung".

"Das war für alle, ich will nicht sagen Tiefpunkt, aber es war im Grunde ein Endpunkt einer Entwicklung, die wir schon über mehrere Spiele gesehen haben", sagte der frühere Torwart-"Titan".

FC Bayern: Oliver Kahn erhöht Druck auf die Mannschaft

Nach seiner Einschätzung hat die Mannschaft schon seit Beginn der Saison erhebliche Probleme mit dem defensiven Spiel. Dies mache sich in Stellungsfehlern im Abwehrbereich und individuellen Fehlern bemerkbar, die zu Gegentoren führten. "Was unser Pressingspiel anbelangt, ich denke, auch das spielen wir im Moment nicht so, wie wir das in der Vorsaison gemacht haben", sagte Kahn.

Um nach dem Pokal-Aus die Titelchancen in der Meisterschaft und der Champions League nicht zu gefährden, forderte Kahn, dass die Profis sich nicht auf den Erfolgen der Vorsaison ausruhen. "Natürlich neigt man dann als Spieler auch schon mal dazu, es sich ein wenig bequem zu machen", räumte der 51-Jährige ein.

Fußball aber sei Tagesgeschäft. "Wir befinden uns im Hier und Jetzt, wir sind Bayern München und deswegen auch verpflichtet, in jeder Saison so erfolgreich wie möglich zu sein", betonte Kahn.