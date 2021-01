Dynamo mit später Pleite, MSV abserviert

Michael Bermel/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Dynamo Dresden verlor mit dem Schlusspfiff

Dynamo Dresden hat ohne Trainer Markus Kauczinski einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga kassiert. Der Absteiger unterlag in Unterzahl 0:1 (0:0) bei Waldhof Mannheim, bleibt aber weiter Tabellenführer. Den Siegtreffer der Gastgeber erzielte Rafael Garcia per Handelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Dresden spielte nach der Roten Karte gegen Sebastian Mai wegen Nachtretens (65.) mit zehn Mann, in der Nachspielzeit sah auch noch Kevin Ehlers Gelb-Rot (90.+4, Handspiel).

Kauczinski fehlte, da er am Montag wegen Unwohlseins ins Krankenhaus eingeliefert worden war und dort über Nacht blieb. "Mir geht es gut soweit. Die Ärzte haben mich in den vergangenen eineinhalb Tagen einmal komplett durchgecheckt", wurde der 50-Jährige in einer Klubmitteilung zitiert.

Türkgücü München verpasste den Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz durch eine Nullnummer beim 1. FC Kaiserslautern. Der ehemalige deutsche Meister steckt weiter im Tabellenkeller fest. Das gilt auch für den MSV Duisburg nach einem 1:3 (0:3) beim FSV Zwickau.

Viktoria Köln kam derweil im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Pawel Dotschew zu einem 2:2 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel von Bayern München II gegen den SC Verl musste aufgrund der "extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden" abgesagt werden. Das hatten die Bayern fünf Stunden vor dem Anpfiff mitgeteilt.