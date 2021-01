Hartes Urteil: Ernst rechnet mit dem FC Schalke ab

imago sportfotodienst

Fabian Ernst kommentiert die Lage beim FC Schalke 04

Fünf Jahre lang trug Fabian Ernst das Trikot von Werder Bremen, beinahe vier Jahre war er für den FC Schalke 04 aktiv. Bevor seine beiden Ex-Klubs am Samstag in der Fußball-Bundesliga aufeinandertreffen, hat sich der Ex-Nationalspieler zur aktuellen sportlichen Lage geäußert. Vor allem in Bezug auf S04 schlägt Ernst Alarm.

"Um ehrlich zu sein, tut das richtig weh", blickt Ernst im Gespräch mit "Sport1" auf die historische Krise des Bundesliga-Schlusslichts FC Schalke 04. "Bei Schalke ist eine völlig dramatische Fehlentwicklung zu sehen. Das alles haben der Verein und Fans einfach nicht verdient", so der 41-Jährige weiter.

In den letzten drei Jahren habe "ein schleichender Prozess" bei S04 stattgefunden. Allen voran die "vielen Fehlentscheidungen auf dem Transfermarkt" spielten dabei eine große Rolle, konkretisiert Ernst.

Auch bei Werder sei "der Glanz der glorreichen Jahre" zwar verflogen, aber Sorgen mache er sich dennoch nicht wirklich um die Hanseaten, die seiner Meinung nach am Ende der Saison im gesicherten Mittelfeld landen werden. Ganz anders sieht es da schon für die Knappen aus.

"Man hat falsche Spieler geholt. Spieler, die nicht die typischen Schalke-Tugenden haben", so Ernst, der ergänzt: "Die zerreißen sich nicht. Ich sehe auch niemanden, der auf dem Platz Führung übernimmt und vorneweg geht. [...] Die Mannschaft kann keinen Abstiegskampf. Es sind gute Einzelspieler da, aber als Team passt es nicht."

Beim FC Schalke 04 wurde Geld verbrannt

Wenig Verständnis hat Ernst auch für das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel im Tor der Schalker. "Die Entscheidungen auf diesen Positionen zeigen doch, was für ein Kasperltheater da aktuell gespielt wird", legt er den Finger in die königsblaue Wunde.

In die Pflicht nimmt Ernst unter anderem Jochen Schneider. Dem S04-Sportvorstand die alleinige Schuld zu geben, wäre jedoch nicht fair. Klar sei aber auch, dass man bei den Knappen Geld verbrannt habe. "Hättest du Bremen das Geld gegeben, dass Schalke in den letzten Jahren zur Verfügung hatte, würde Bremen jetzt international spielen. Davon gehe ich aus", deckt Ernst die Versäumnisse auf Schalke auf.

Angesichts dieses harten Urteils schwindet beim ehemaligen Mittelfeld-Fighter auch die Hoffnung auf das Wunder Klassenerhalt. "Ich drücke die Daumen und hoffe jede Woche aufs Neue, dass die Wende kommt. Aber viel Hoffnung habe ich nicht mehr", so Ernsts Worte.