"Borussia Dortmund droht ein Horror-Szenario"

Mats Hummels (l.) und der BVB müssen viel Kritik einstecken

Katerstimmung im Revier: Während der BVB nach einer unnötigen Pleite beim SC Freiburg mehr denn je um die Champions League zittern muss, gehen beim Dortmunder Erzrivalen FC Schalke 04 im Keller langsam die Lichter aus. Entsprechend hart gehen die deutschen Medien mit den beiden Krisenklubs ins Gericht. Auch Gladbach wird nach der Derby-Pleite gegen den 1. FC Köln kritisiert. Die Pressestimmen im Überblick:

SC Freiburg vs. Borussia Dortmund (2:1)

Bild: "Was ist nur mit Dortmund los? Unter der Woche der Würg-Sieg im Pokal gegen Zweitligist Paderborn (3:2 n.V.) – jetzt der nächste Rückschlag in der Bundesliga! Der BVB kassiert beim 1:2 in Freiburg die dritte Pleite in den letzten vier Spielen. Und es ist sooo einfach, gegen die Schwarzgelben Tore zu schießen."

kicker: "Der BVB verliert nach der vierten Niederlage im sechsten Auswärtsspiel seit dem Trainerwechsel im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter an Boden. 32 Punkte nach 20 Spielen hält auch Mats Hummels für 'viel zu wenig'."

ntv: "Das Thema Meisterschaft ist für Borussia Dortmund ja bereits seit einigen Wochen abgehakt, nun gibt es aber auch im Kampf um die Champions League den nächsten derben Dämpfer. Die Mannschaft des BVB verliert beim SC Freiburg. Und eine Personalie bekommt nun wieder Feuer. [...] In den vergangenen Tagen war eine Diskussion darüber ausgebrochen, ob Marwin Hitz nach mehreren Patzern von Stammkeeper Bürki bis Saisonende zur neuen Nummer eins aufrücken könnte, Argumente dafür hat er nun nicht gesammelt."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund droht in der Bundesliga ein Horror-Szenario. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Freiburg wackelt die Qualifikation für die Champions League mehr denn je."

Spiegel: "Borussia Dortmund hat wahnsinnig viel Talent - und unglaublich wenig Siegeswillen. Mats Hummels will sich kämpferisch trotzdem nichts vorwerfen lassen. So wird die Krise kleingeredet."

FAZ: "Die Dortmunder, die aus den vergangenen sieben Ligaspielen nur zehn Punkte geholt haben, müssen als Nächstes eine Erfolgsserie hinlegen und brauchen dafür ihr verlorengegangenes Topniveau. Dabei hatten sie sich vor der Reise in den Breisgau fest vorgenommen, endlich wieder an Qualität und Stabilität zuzulegen. Die erste Hälfte verlief noch im Zeichen freiwilliger Selbstkontrolle. Der Rest war unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw diszipliniertes Bemühen."

Süddeutsche Zeitung: "Während die Freiburger Spieler herumtollten wie die Welpen, übten sich einige ihrer Dortmunder Kollegen in der Kunst der Vorwärtsverteidigung. Wer Mats Hummels oder Emre Can zuhörte, bekam den Eindruck, dass die Niederlage eher das Ergebnis höherer Gewalt gewesen sein musste - und nicht die logische Folge einer unzureichenden Leistung des unterlegenen Teams."

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig (0:3)

Bild: "Mustafis bitterer Schalke-Start! Auch mit einem Weltmeister taumelt Schalke weiter Richtung 2. Liga. Am Montag verpflichtet, bis Freitag in Quarantäne und dann gleich – ohne Teamtraining – auf den Platz gestellt. Turbulente Woche für Shkodran Mustafi, die mit einem Fehler und einer 0:3-Pleite gegen Leipzig endet!"

kicker: "Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht aus der Negativspirale heraus. Auch mit Bundesliga-Debütant Shkodran Mustafi verloren die Knappen am Samstag mit 0:3 gegen RB Leipzig. Die Lage wird immer bedrohlicher - was auch an der eklatanten Standardschwäche liegt."

ntv: "Dass der FC Schalke sein Bundesligaspiel gegen RB Leipzig verliert, nunja, das kommt nicht überraschend. Sicher nicht mal für die Gelsenkirchener. Richtig bitter wird die Niederlage aber erst durch den unerwarteten Sieg des Abstiegskonkurrenten FSV Mainz 05 gegen Union Berlin."

WAZ: "Sie kämpften, sie grätschten, sie feuerten sich an – aber es half nicht: Die Profis des FC Schalke 04 unterlagen dem Titelkandidaten RB Leipzig auch in der Höhe verdient mit 0:3 (0:1). 14 Spieltage vor dem Saisonende bleibt der Rückstand beträchtlich: neun Punkte liegt das Schlusslicht Schalke hinter dem Relegationsplatz."

Spiegel: "Mit jeder Niederlage schwinden Schalkes Chancen auf den Klassenerhalt. Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar bringen nicht die Wende – und könnten jungen Talenten die Plätze wegnehmen."

FAZ: "Auch gegen Bayern-Verfolger Leipzig hält Schalke 04 lange gut mit – und schleicht am Ende doch geschlagen vom Platz. Beim 0:3 hilft Neuzugang Mustafi nicht weiter, im Gegenteil. Der Abgrund kommt immer näher."

Süddeutsche Zeitung: "Auf den Beginn der wundersamen Auferstehung müssen die Anhänger von Schalke 04 eine weitere Woche warten. Gegen RB Leipzig gab es nicht die ersehnten Überraschungspunkte, der Tabellenzweite nahm durch einen 3:0-Sieg die volle Ausbeute mit in die Heimat. Das Resultat gibt das Spielgeschehen angemessen wieder."

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (1:2)

Bild: "Vorm Derby gegen den FC leistet sich Rose einen Arroganz-Anfall. Im Vergleich zum Pokalsieg gegen Stuttgart (2:1) wechselte er sieben (!) Mal. Und kassiert früh die Quittung. [...] Ein Sieg als Brandlöscher nach einer Kölner Chaos-Woche."

kicker: "Der 1. FC Köln hat beim Rhein-Derby in Mönchengladbach nicht nur eine Reaktion auf das Pokal-Aus gezeigt, sondern zugleich ganz wichtige drei Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Einen gebrauchten Abend erlebten dagegen weitestgehend harmlose Fohlen."

ntv: "Unter der Woche noch bei Zweitligist Regensburg im DFB-Pokal gescheitert, nun der Coup in der Bundesliga: Mit einem überraschenden Sieg bei Borussia Mönchengladbach landet der 1. FC Köln einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf."

Express: "Diese Derby-Rache war besonders süß! Der 1. FC Köln tanzte nach dem 2:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag (6. Februar) mit der Eckfahne durchs Stadion des Erzrivalen. Ein Jubel mit Vorgeschichte."

FAZ: "Marco Rose hat sich verzockt. Mit einer B-Elf nach gleich sieben Änderungen in der Startelf verlor Borussia Mönchengladbach mit 1:2 erstmals nach drei Jahren wieder ein Derby gegen den 1. FC Köln. Zwei Tore von Elvis Rexhbecaj bescherten Gladbach-Coach Rose im vierten Derby die erste persönliche Niederlage im Duell mit dem FC, der sich weiter Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffte."

Süddeutsche Zeitung: "Im Derby betreibt der FC dank eines Doppelpacks von Elvis Rexhbecaj Wiedergutmachung fürs Pokal-Aus. Gladbach-Trainer Marco Rose ändert die Startelf auf vielen Positionen, verteidigt aber seine Entscheidungen."