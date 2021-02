15-Mio.-Stürmer als Silva-Ersatz zur Eintracht?

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt soll Boulaye Dia beobachten

Eintracht Frankfurt hat womöglich schon einen Nachfolger für André Silva gefunden. Nachdem der Portugiese durch seine fantastischen Leistungen das Interesse der europäischen Fußball-Elite geweckt hat, sollen sich die Hessen auf einen Abgang vorbereiten. Ein möglicher Erbe kickt derzeit noch in der Ligue 1.

Das französische Portal "Le10sport" will exklusiv erfahren haben, dass Eintracht Frankfurt ein Auge auf Boulaye Dia von Stade Reims geworfen hat. Der Stürmer steht nur noch bis 2022 bei seinem aktuellen Klub unter Vertrag und wird Reims im kommenden Sommer aller Voraussicht nach verlassen, heißt es. Als Ablösesumme sind rund 15 Millionen Euro im Gespräch.

Der 24-Jährige deutete sein Potenzial mit sieben Tore und zwei Vorlagen in 21 Startelfeinsätzen bereits in der letzten Saison an. In der laufenden Spielzeit legte Dia aber noch mal einen drauf und verbesserte seine Ausbeute in bislang 22 Startelfeinsätzen auf zwölf Tore und zwei Vorlagen. Damit ist er aktuell einer der besten Scorer der gesamten Liga.

Der Senegalese wird allerdings nicht nur mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Auch der SSC Neapel und der AC Milan sowie Olympique Marseille sollen am Stürmer interessiert sein. Dazu wurde in der Vergangenheit auch der FC Arsenal als möglicher Käufer genannt.

Bekommt Eintracht Frankfurt 30 Mio. Euro für Silva?

Dass sich die Frankfurter nach einem Ersatz für André Silva umsehen müssen, scheint so gut wie sicher. Der Portugiese hat es dank seiner Leistungen in der laufenden Bundesliga-Saison auf die Zettel der großen Klubs geschafft. Vor allem Atlético Madrid soll heiß auf den Angreifer sein. Ab einer Summe von 30 Millionen Euro gelten die Hessen als verhandlungswillig.

In Spanien wurde auch schon ein Szenario diskutiert, in dem die Frankfurter mit Hilfe der Silva-Millionen Luka Jovic wieder von Real Madrid zurückholen. Wie viel Substanz dahinter steckt, bleibt abzuwarten. Das Stürmerkarussell der Eintracht, so viel scheint sicher, hat gerade erst angefangen sich zu drehen.