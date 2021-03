Pressestimmen: "Lewandowski knockt Dortmund aus"

Bernd Feil/M.i.S./Pool

Mann des Abends beim FC Bayern: Robert Lewandowski (r.)

Mehr geht kaum: Der FC Bayern und der BVB haben sich am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein denkwürdiges Top-Duell geliefert - mit besserem Ende für den Rekordmeister, der sich einmal mehr bei Goalgetter Robert Lewandowski bedanken durfte. Medial löste die Begegnung ein gewaltiges Echo aus. Die Pressestimmen:

Bild: "Rempel-Zoff nach Bayern-Sieg! Bayern gewinnt das Spitzenspiel gegen Dortmund durch zwei späte Tore 4:2. Robert Lewandowski erzielt seine Saisontore 29, 30 und 31 und macht weiter Jagd auf den legendären Gerd-Müller-Rekord von 40 Toren aus der Saison 71/72. Auch Erling Haaland trifft doppelt. Doch nach dem Spiel wurde vor allem über eine Szene gesprochen, an der die beiden besten Stürmer der Liga gar nicht beteiligt waren."

kicker: "Die Bayern haben am Samstagabend mit einem 4:2 gegen Dortmund die Tabellenführung verteidigt. Dabei lagen die Münchner früh 0:2 zurück, zeigten dann allerdings eine sehr gute Reaktion. Am Ende erzwangen die Münchner auch dank Lewandowski den Dreier."

ntv: "Wieder an der Tabellenspitze: Der FC Bayern erobert Platz eins zurück, nachdem RB Leipzig vorgelegt hatte. Die Münchner schlagen Borussia Dortmund dank zweier später Tore. Der Rekordmeister verschläft die ersten Minuten völlig und liegt schnell 0:2 zurück. Dann aber beginnt die große Dominanz."

RTL: "Bayern feiern Last-Minute-Sieg: Lewandowski knockt Dortmund aus! Der FC Bayern hat im Spitzenspiel des 24. Spieltages einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Dank einer starken Schlussphase setzte sich die Münchner mit 4:2 (2:2) gegen Borussia Dortmund durch."

Mehr dazu: Noten und Einzelkritik zum Duell zwischen FC Bayern und BVB

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund legt beim Topspiel in München einen Blitzstart hin, doch der FC Bayern hat mal wieder den längeren Atem. Der BVB steht ohne Punkte da und bangt um Torjäger Erling Haaland."

Spiegel: "Nach neun Minuten waren die Bayern im Spitzenspiel der Bundesliga eigentlich schon am Boden. Danach jedoch ließen die Dortmunder ihren Gegner wieder aufstehen – und der Meister hat das genutzt."

Süddeutsche Zeitung: "Dortmund erliegt dem Bayern-Druck! In einem spektakulären Spitzenspiel schießt Erling Haaland in den ersten neun Minuten zwei Tore, doch dann schlagen die Münchner zurück. Der entscheidende Treffer fällt in der 88. Minute - nach einer strittigen Entscheidung."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Das Topspiel der Bundesliga wird zur Bühne der Torjäger. Haaland trifft früh doppelt für den BVB, doch die Bayern sind am Ende wieder stärker. Denn Lewandowski schießt noch mehr Tore als Haaland."