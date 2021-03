S04-Ikone würde "unter keinen Umständen zurückkehren"

via www.imago-images.de

Yves Eigenrauch feierte große Erfolge mit dem FC Schalke 04

Von 1990 bis 2002 schnürte Yves Eigenrauch die Fußball-Schuhe für den FC Schalke 04, stieg 1990 mit den Knappen in die Bundesliga auf und feierte in der Folge die DFB-Pokalsiege 2001 und 2002 sowie den Gewinn des UEFA-Cups 1997. Nun hat sich die S04-Ikone zur Krise seines Ex-Klubs geäußert.

"Solange noch eine Möglichkeit vorhanden ist, die Klasse zu halten, werden die Spieler und Verantwortlichen alles dafür tun", bekannte Eigenrauch am Samstagabend im Sportstudio des "ZDF".

Sollten die Königsblauen besagte Möglichkeit allerdings ergreifen, käme das schon einem Wunder nahe. Nach 24 Spieltagen rangiert der FC Schalke mit gerade einmal zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf Relegationsrang 16 beträgt bereits acht Zähler. In den Medien wird den Knappen kaum noch eine echte Chance auf den Ligaverbleib zugerechnet.

Eigenrauch beurteilt die Lage dennoch überraschend entspannt. "Ich würde das nicht als einen Absturz bezeichnen. Das gehört einfach zum Sport dazu. Ich habe auf Schalke auch schlechte Zeiten erlebt. Es hört sich blöd an, aber irgendwann wird der Knoten platzen", lautet das Urteil des 49-Jährigen.

Rückkehr zum FC Schalke 04? "Das ist nicht mehr mein Sport"

Dass die Situation keine größeren Emotionen bei Eigenrauch hervorruft, liegt nicht an Schalke, sondern an der Entwicklung des Fußballs an sich.

"Wir haben zu meiner Zeit versucht, Werte wie Ehrlichkeit und Natürlichkeit zu vermitteln. Aber auch ich weiß natürlich, dass sich vieles im Fußball und auch bei Schalke gewandelt hat", stellte Eigenrauch heraus. "Es hat sich alles verschoben", Werte wie der direkte "Kontakt mit den Fans, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit" würden schlicht nicht mehr im Vordergrund stehen.

Kein Wunder also, dass Eigenrauch sich selbst nicht nach einem Comeback im Profi-Fußball sehnt. Anders als viele seiner Ex-Kollegen schließt er eine Rückkehr nach Gelsenkirchen als Funktionär aus. "Da würde ich unter keinen Umständen zurückkehren. Aber das hat nichts mit Schalke zu tun, sondern mit dem Sport allgemein. Das ist nicht mehr mein Sport."