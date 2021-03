"Schande für den Verein": Hamann teilt gegen S04-Stars aus

unknown

Dietmar Hamann rechnet mit dem FC Schalke 04 ab

TV-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat nach der 0:5-Pleite des FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg deutliche Worte gefunden. Vor allem die S04-Stars bekamen ihr Fett weg.

"Was sich diese Mannschaft erlaubt, ist charakterlos", polterte Hamann in seiner Rolle als Spiel-Analyst bei "Sky". Dass der neue Schalke-Coach Dimitrios Grammozis trotz der herben Niederlage, in die sich der Revierklub ergab, noch die Einstellung seiner Schützlinge lobte, konnte der 47-Jährige ganz und gar nicht nachvollziehen.

"Das habe ich nicht so gesehen. Was sich diese Spieler erlauben, ist eine Schande für den Verein", redete sich Hamann in Rage.

"Diesen Verein so zu beschmutzen, so einen Traditionsverein, der von der Maloche, vom Kampf, vom Füreinander-Dasein" komme, sei unterste Schublade und ein Schlag ins Gesicht für jeden S04-Fan.

66 Gegentore haben die Königsblauen mittlerweile schon kassiert, Über 20 Gegentreffer mehr als Bielefeld (43), Mainz (44), Hertha (45) oder Köln (44), die ebenfalls noch um den Klassenerhalt bangen.

Hamann: Schalke-Stars leiden an "maßloser Selbstüberschätzung"

Für Hamann unerklärlich. Denn "das Einfachste im Fußball ist zu verteidigen", führte der TV-Experte aus. "Da brauchst du kein Geschick, da brauchst du vor allem Willen und Zusammenhalt", erklärte er und fügte enttäuscht an: "Nicht mal das bekommen sie hin!"

Die Spieler würden schlichtweg an "maßloser Selbstüberschätzung" leiden, so Hamann weiter. Und auch die Verantwortlichen hätten sich viel zu viele Fehlgriffe geleistet.

"Wenn ich einen [Shkodran] Mustafi sehe, der heute an jedem Tor beteiligt war. Er war ein Spieler, der bei Arsenal ein Jahr nicht gespielt hat. Diese Spieler wurden jetzt geholt als Heilsbringer, aber man hat gesehen, warum der ein Jahr nicht gespielt hat", ätzte Hamann.

Alles in allem blieb dem 47-Jährigen nach dem 0:5 gegen die Wölfe nur das bittere Fazit: "Was die Mannschaft abliefert, ist eine Frechheit!"