Bayern-Interesse an Brozovic? Rummenigge redet Klartext

BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli via www.imago-images.de

Marcelo Brozovic war offenbar doch kein Kandidat beim FC Bayern

Im vergangenen Herbst soll der FC Bayern im Zuge des sich anbahnenden Wechsels von Thiago zum FC Liverpool über Marcelo Brozovic als möglichen Ersatz nachgedacht haben. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge höchstpersönlich hatte die Gerüchte um den Star von Inter Mailand damals mit angefacht. Nun ruderte der 65-Jährige zurück.

"Kein Kommentar": Diese Worte wählte Rummenigge Anfang September in einem Interview mit "Tuttosport" auf die Frage, ob die Münchner Interesse an Brozovic hätten. Dass er der Gerüchteküche damit neue Nahrung gab, dürfte dem Funktionär durchaus bewusst gewesen sein. "Sport1" behauptete damals gar, dass Gespräche stattgefunden hätten.

Einige Monate später will Rummenigge von alldem nichts mehr wissen. "Ehrlich gesagt gab es da nie Kontakt", stellte er in der "Gazzetta dello Sport" jetzt klar.

Brozovic selbst hatte die Spekulationen noch vor Saisonbeginn zurückgewiesen. "Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen", schrieb der Kroate bei Instagram - und hielt Wort.

Auch in der laufenden Spielzeit zählt der Mittelfeldmann wieder zu den Stützen in der Inter-Zentrale. 33 Mal stand der 28-Jährige wettbewerbsübergreifend auf dem Rasen, sammelte dabei ein Tor und sieben Vorlagen.

Statt dem erfahrenen Nationalspieler holte der FC Bayern am Ende den Spanier Marc Roca, um die personellen Optionen nach dem Thiago-Abgang zu vergrößern.

"Jeder Klub hat seine Probleme" - auch der FC Bayern

Mit der "Gazzetta dello Sport" sprach Rummenigge derweil auch über die veränderten Bedingungen auf dem Transfermarkt.

"Schon im vergangenen Jahr ging der Markt am Stock, dieses Jahr wird es noch schlimmer werden. Die Ablösesummen sind um 50 Prozent gesunken, während Berater dafür gesorgt haben, dass die Spieler immer noch auf dem gleichen Niveau verdienen", monierte der Ex-Profi.

Rummenigge weiter: "Es fühlt sich so an, als würde jeder in Europa versuchen, die Gehaltskosten zu senken. Jeder Klub – ob groß, mittelgroß oder klein – hat seine Probleme."