Top-Klub lockt angeblich Köln-Juwel Özcan

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Verlässt Salih Özcan den 1. FC Köln?

Noch mittendrin im Abstiegskampf mit dem 1. FC Köln, lockt Mittelfeldspieler Salih Özcan offenbar das Meisterrennen in der Türkei. Abhängig ist der Verbleib des 23-Jährigen wohl vom sportlichen Abschneiden der Kölner.

Özcan bereitet sich gerade im Kreise der deutschen U21-Nationalmannschaft auf die bevorstehende EM-Gruppenphase vor - eine große Chance für den Youngster, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Denn Özcans Vertrag beim FC läuft zum Saisonende aus, das Talent wäre dementsprechend ablösefrei zu haben.

Das ist auch dem türkischen Tabellenführer Besiktas nicht entgangen, der - wie die "Sport Bild" berichtet - den Deutsch-Türken gerne in seinen eigenen Reihen begrüßen würden.

Selbstverständlich möchte der FC sein selbst geschmiedetes Talent, das seit 2007 die Schuhe für die Domstädter schnürt, nicht so einfach abgeben.

1. FC Köln will mit Salih Özcan verlängern

Dem gebürtigen Kölner liege seit vergangenem Winter ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, heißt es. Özcan selbst wolle aber noch abwarten, wie die Saison ausgeht - Köln weilt aktuell nämlich auf dem Relegationsplatz, Trainer Markus Gisdol droht das Aus.

Ob Özcan letztendlich seine Koffer packt oder mit seinem Jugendklub verlängert, hängt vor allem vom Klassenerhalt des FC ab. Einen möglichen Gang ins Unterhaus wird Özcan keinesfalls mitmachen, so "Sport Bild". Auch wenn die Kölner die Klasse halten ist ein Özcan-Verbleib demnach aber keineswegs in Stein gemeißelt.

Besiktas soll seit Monaten Interesse bekunden und erneuert dieses auch regelmäßig. In Istanbul könnte Özcan womöglich in der kommenden Saison Champions-League-Luft schnuppern. Aktuell liegt Besiktas auf Platz eins drei Punkte vor Verfolger und Lokalrivale Galatasaray. Zudem hat das Team von Trainer Sergen Yalcin noch ein Spiel in der Hinterhand.