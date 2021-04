Tuchel warnt vor Porto: "Müssen Ergebnis vergessen"

dpa

Warnt vor dem Rückspiel in der Champions League, den FC Porto nicht zu unterschätzen: Chelsea-Coach Thomas Tuchel

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat seine Mannschaft trotz der 2:0-Erfolgs im Viertelfinalhinspiel der Champions League vor dem FC Porto gewarnt.

"Wir müssen das Ergebnis vergessen. Im Profi-Fußball gibt es nichts Uninteressanteres als die Vergangenheit", sagte der deutsche Trainer. "Wir dürfen nicht nachdenken, sondern müssen liefern."

Im Rückspiel am 13. April (21:00 Uhr), das wegen coronabedingter Reisebeschränkungen nicht an der Stamford Bridge in London, sondern erneut im spanischen Sevilla ausgetragen wird, kann das Team des DFB-Trios Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz dennoch "zuversichtlich" sein, erklärte der frühere Bundesliga-Coach. "Weil wir selbstbewusst sind und eine starke Mannschaft haben. Wir haben keine Angst."

Im Falle eines Halbfinaleinzugs würden in der Königsklasse Liga-Konkurrent FC Liverpool mit Jürgen Klopp oder Real Madrid (Hinspiel 1:3) warten. Am Samstag treffen die Blues dann im FA-Cup-Halbfinale auf Manchester City. Eine wegweisende Woche für Tuchel und Chelsea. "Wenn wir am Saisonende einen Pokal gewinnen wollen, müssen wir mindestens ein Spiel davon gewinnen", forderte er.