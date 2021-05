Presse: BVB zerlegt "überforderten Sparringspartner"

Ralf Ibing

Der BVB ließ Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals keine Chance

Spannend war das Pokal-Halbfinale zwischen dem BVB und Holstein Kiel nicht, dennoch hat der deutliche 5:0-Erfolg der Dortmunder Borussia medial ein gewaltiges Echo ausgelöst. Die Pressestimmen im Überblick:

kicker: "Torjäger Haaland kam auf seine Kosten, selbst wenn er die zahlreichen Dortmunder Treffer nur auf der Tribüne bejubeln durfte. Auch ohne den Norweger spielte sich der BVB im leeren Signal Iduna Park in einen Rausch."

Bild: "Der BVB fährt auf dem Vollgas-Pedal erstmals seit 2017 wieder nach Berlin. Dann auch wieder mit Erling Haaland. Immer wieder suchen und finden die TV-Bilder Haaland, der die Tore ausgelassen feiert – fast wie seine eigenen auf dem Feld."

ntv: "Auch ohne Erling Haaland kann Borussia Dortmund Tore schießen. Und zwar so viele, dass der BVB das Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel beinahe historisch hoch gewinnt. Eine mutmaßlich schwere Verletzung überschattet aber das Spiel."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund genügen gegen Kiel 45 furiose Minuten für den Einzug ins Pokalfinale. Die BVB-Stimmung ist aber alles andere als ausgelassen - denn Morey und Haaland sind verletzt."

Kieler Nachrichten: "Ein schwarzer Tag für Fußballromantiker. Zwischenzeitlich stand noch Schlimmeres zu befürchten, am Schluss wurde es "nur" ein 0:5 für Holstein Kiel im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund. Ein Ende, wie es die Störche nicht verdient haben nach einem sensationellen Marsch durch diesen Wettbewerb."

Spiegel: "Dieses Spiel hatte fast Trainingscharakter. Beim BVB klappte vieles – auch weil bei den Gästen fast alles schieflief: Im DFB-Pokal-Halbfinale wirkte Holstein Kiel wie ein überforderter Sparringspartner."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Eine spannende Pokalschlacht hat die Fußballnation wahrlich nicht erlebt an diesem Maiabend, an dem die meisten Menschen pandemiebedingt zuhause bleiben mussten. "Ein Orkan" sei über sein Kieler Team hinweggefegt, sagte Geschäftsführer Uwe Stöver bereits in der Halbzeit. Da stand das Endergebnis bereits auf der Videoleinwand: 5:0."

Süddeutsche Zeitung: "Fast jeder Schuss ein Treffer. Erbarmungslos spielfreudige Dortmunder gewinnen 5:0 gegen Holstein Kiel und ziehen ins DFB-Pokalfinale ein. Die offenbar schwere Verletzung von Mateu Morey trübt aber die Stimmung."