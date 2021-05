Unterhaching steigt ab - MSV fast gerettet

Markus Fischer via www.imago-images.de

Die SpVgg Unterhaching steigt aus der 3. Liga ab

Die SpVgg Unterhaching steht drei Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger aus der 3. Fußball-Liga fest. Nach dem 0:2 (0:1) gegen Waldhof Mannheim ist der Tabellenletzte auch rechnerisch nicht mehr zu retten.

Rafael Garcia besiegelte mit seinem Doppelpack (24./61.) die vierte Niederlage der Oberbayern in Folge und damit den Hachinger Gang in die Regionalliga, der sich bereits seit Wochen abgezeichnet hatte.

Der KFC Uerdingen verpasste nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen durch ein 1:1 (1:0) gegen Viktoria Köln einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gäste-Stürmer Timmy Thiele (56.) konterte Muhammed Kiprits Führung (36.). Damit hat die Viktoria nun zehn Spiele in Serie nicht verloren.

Uerdingens direkter Konkurrent Bayern München II kam beim MSV Duisburg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und bleibt nach dem neunten Spiel in Folge ohne Sieg in akuter Abstiegsnot. Armando Siebs (14.) und Fiete Arp per Foulelfmeter (72.) trafen für die Gäste (14.), Aziz Bouhaddouz (15.) und Justin Che mit einem Eigentor (62.) für Duisburg.

Der SV Meppen hat nach dem 0:0 beim FSV Zwickau weiterhin einen Punkt Vorsprung auf die Uerdinger, die den ersten Abstiegsplatz belegen. Der 1. FC Magdeburg gewann dank Kai Brünker (59.) und Sirlord Conteh (84., 86.) beim 1. FC Saarbrücken 3:0 (0:0).