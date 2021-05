Eintracht Frankfurt buhlt um Wolfsburg-Talent

Darius Simka/regios24 via www.imago-images.de

Anselmo García MacNulty vom VfL Wolfsburg wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Auf der Suche nach neuen Talenten ist Eintracht Frankfurt angeblich beim VfL Wolfsburg fündig geworden. Die Hessen sollen ein Auge auf Anselmo Garcia MacNulty geworfen haben. Der 18-jährige Innenverteidiger spielt derzeit für den Nachwuchs der Wölfe.

"Sky" zufolge ist Garcia MacNulty ins Visier der Eintracht geraten. Der 18-jährige Defensiv-Spieler soll demnach vor allem Frankfurts neuem Sportdirektor Ben Manga ins Auge gestochen sein. Der Vertrag des Youngsters beim VfL Wolfsburg endet im Sommer 2022.

"Wolfsburg will ihn, so wie wir hören, nächste Saison in die Profi-Mannschaft integrieren, deswegen müssen nach der Saison noch Gespräche geführt werden", zitiert "Sky" seinen Transfer-Experten Max Bielefeld.

Garcia MacNulty wechselte im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs von Betis Sevilla nach Wolfsburg, wo er in der A-Jugend und der Regionalliga Nord zum Einsatz kommt.

2020/21 bestritt der irische Junioren-Nationalspieler sechs Pflichtspiele. Dreimal spielte er für die A-Junioren, dreimal stand er für die U23 des VfL Wolfsburg auf dem Rasen.

Eintracht Frankfurt steht nach der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga ein Umbruch ins Haus. Coach Adi Hütter verlässt die SGE in Richtung Borussia Mönchengladbach, Sportchef Fredi Bobic schließt sich Hertha BSC an. Neuer Sportvorstand wird Markus Krösche, der RB Leipzig den Rücken kehrt, wer Hütter beerbt, ist noch nicht geklärt.

Zuletzt wurde auch Real-Madrid-Legende Raúl Garcia Blanco gehandelt. Den Spanier soll man "Goal" uind "Spox" zufolge unter anderem damit gelockt haben, dass er in Frankfurt die Möglichkeit bekommt, junge Talente zu entwickeln und ins Profi-Team zu integrieren. Eines dieser Talent könnte Garcia MacNulty sein. Am Montag hatte die Eintracht bereits U20-Nationaltorhüter Diant Ramaj vom 1. FC Heidenheim verpflichtet.