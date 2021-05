Fingerzeig? Haaland enthüllt Prioritäten

Alex Gottschalk/POOL

Erling Haaland vom BVB ist heiß begehrt

Im Januar 2020 schloss sich Erling Haaland Borussia Dortmund an, seit Januar 2020 trifft der Norweger zuverlässig wie ein Uhrwerk für den BVB. Dass inzwischen nahezu alle europäischen Fußball-Schwergewichte um den 20-Jährigen buhlen sollen, überrascht nicht. Nun enthüllte Haaland, was ihm fußballerisch besonders wichtig ist.

"Ich möchte immer auf höchstem Niveau spielen. Besonders die Champions League ist wichtig für mich", stellte Haaland im Gespräch mit der "Bild" klar. Ein Fingerzeig in Richtung des BVB?

Nach 32. Spieltagen der Fußball-Bundesliga rangieren die Schwarz-Gelben zwar auf dem vierten Tabellenplatz, Eintracht Frankfurt sitzt den Dortmundern allerdings mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken.

Vor einigen Wochen sah es sogar so aus, als hätte der BVB seine Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse bereits verspielt, dank einer Aufholjagd an den vergangenen Spieltagen haben es die Borussen nun aber wieder in der eigenen Hand.

Unabhängig vom abschließenden Tabellenplatz betonten die BVB-Bosse zuletzt, dass Haaland auch 2021/22 am Borsigplatz auflaufen werde. Erst 2022 wird man einen Abschied des Angreifers wohl nicht mehr abwenden können. Dann greift angeblich eine fixe Ablöse-Klausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

Haaland träumt vom Titel mit dem BVB

Derzeit dürften den Nationalspieler allerdings ohnehin andere Gedanken beseelen: Am Donnerstag kann Haaland seinen ersten Titel mit dem BVB gewinnen. Im Finale des DFB-Pokals wartet dann RB Leipzig (20:45 Uhr).

"Jeder Fußballer träumt davon Titel zu gewinnen – mir geht es genauso. Und auch unsere Fans haben es wirklich verdient, in diesen schwierigen Zeiten etwas zu feiern. Aber Leipzig wird ein sehr harter Gegner", kommentierte Haaland das anstehende Saison-Highlight.

Einen Wermutstropfen hat das Finale gegen die Sachsen allerdings: Aufgrund der Corona-Pandemie sind weiterhin keine Fans im Stadion zugelassen. Dem Ende dieses Umstands fiebert Haaland bereist entgegen: "Wir freuen uns darauf, sie bald wieder bei uns zu haben. Sie sind wirklich einzigartig und ich liebe es, vor ihnen zu spielen."

Unlängst ebnete die englische Premier League den Weg für die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien.