Stimmen: "Weiß, wie die Schlagzeilen jetzt ausfallen"

KH via www.imago-images.de

Nagelsmann verlor mit RB Leipzig gegen den BVB

Borussia Dortmund hat dank eines klaren 4:1-Sieges über RB Leipzig den fünften DFB-Pokaltriumph der Vereinsgeschichte gefeiert. Dementsprechend gelöst waren die BVB-Akteure. Ganz anders sah es bei den Roten Bullen aus. Die Stimmen zum Spiel:

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Man kann sich ja vorstellen, dass es mir nicht gut geht. Es geht aber nicht um mich, sondern um den Klub. Das ist schmerzhaft. Ich weiß, wie die Schlagzeilen jetzt ausfallen. Ich kann damit ganz gut umgehen. Wir haben noch zwei Bundesliga-Spiele, die nicht so angenehm sind. Ich denke jetzt nicht an meinen Wechsel."

Edin Terzic (Borussia Dortmund): "Ich habe meine Stimme extrem gerne geopfert. Wir alle haben uns diesen Abend verdient. Es ist ein Tagesgeschäft. Wir kriegen ständig auf die Fresse, wenn es nicht läuft. Jetzt lasst uns doch mal diesen einen Abend. Heute halte ich nur den Pokal in der Hand."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Das sind unglaubliche Momente. Was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, welche Moral wir in den vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wir uns in diese Saison zurückgekämpft haben. Das macht uns unheimlich stolz."

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): "Glückwunsch an Dortmund zum verdienten Sieg. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist nach den frühen Rückschlägen eigentlich gut zurückgekommen. Am Ende dann mit diesem Ergebnis hier zu stehen, ist einfach bitter."

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): "Wir wussten, dass es ein sehr wichtiges Spiel wird. Ich bin sehr glücklich."