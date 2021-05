Pálsson verrät Gründe für Schalke-Wechsel

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Victor Pálsson will mit dem FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga

Victor Pálsson ist nach Danny Latza und Simon Terodde der dritte Neuzugang, der den FC Schalke 04 so schnell wie möglich in die Bundesliga zurückbringen soll. Und genau das ist auch das Ziel, das er mit seinem neuen Klub schnellstmöglich realisieren möchte. Vorab hat er die Gründe für seinen Wechsel zu S04 erläutert.

Es sind Worte, die die gescholtenen Fans des FC Schalke 04 hören wollen. Zurück in die Bundesliga, am besten schon nach einem Jahr in der Zweitklassigkeit. Und ebendiesen Wortlaut wählt auch Victor Pálsson in seinem ersten Interview als S04-Spieler.

"Ich will der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen", sagte der 30-Jährige im Gespräch mit dem vereinseigenen Kanal. "Alle haben das gleiche Ziel: Wir wollen zurück in die Bundesliga." Großen Anteil an Pálssons Wechsel hatte Dimitrios Grammozis, mit dem er schon bei Darmstadt 98 zusammengearbeitet hat.

"Alle wissen, dass ich den Trainer von Darmstadt kenne", verwies Pálsson auf die gemeinsame Vergangenheit. Und genau so haben die Verhandlungen auch angefangen. Die Gespräche hätten "ein paar Wochen" gedauert. Zum 1. Juli gehört er offiziell dem königsblauen Kader an.

In der Bundesliga-Historie haben bisher 13 isländische Fußballer bei den teilnehmenden Klubs gespielt. Der berühmteste dürfte Gylfi Sigurdsson sein, der inzwischen für den FC Everton aufläuft. Pálsson ist der erste Isländer, der beim FC Schalke 04 einen Vertrag unterzeichnet hat.

Victor Pálsson will Verantwortung beim FC Schalke 04 übernehmen

Der Mittelfeldspieler, der sich auf der Sechs am wohlsten fühlt, glaubt daran, dass Grammozis für die Mission "Wiederaufstieg" der Richtige ist. Seinen Darmstädter Weggefährten bezeichnet Pálsson als "Supertrainer", der es in Darmstadt sehr gut gemacht habe: "Ich freue mich, dass ich noch mal mit ihm zusammenarbeiten darf."

Pálsson weiß, dass er als Spieler den Unterschied ausmachen könne. Mit aggressiver Zweikampfführung, einer guten Physis sowie Geschwindigkeit und einem dominantem Kopfballspiel ausgestattet will der Neuzugang künftig Verantwortung übernehmen und vorangehen: "Ich bin ein Spieler mit sehr großem Selbstvertrauen."