Irre Spekulationen um BVB-Youngster Reyna

Giovanni Reyna steht beim BVB bis 2025 unter Vertrag

Giovanni Reyna geht bei Borussia Dortmund in seine dritte Saison. Nach dem Abgang von Jadon Sancho dürfte der offensive Mittelfeldspieler beim BVB noch mehr Verantwortung erhalten. Allerdings wird Reynas Entwicklung angeblich auch im Ausland ganz genau beobachtet.

Das spanische Portal "Don Balón" bringt den 18-Jährigen mit dem FC Barcelona in Verbindung. Demnach könnte Reyna bei den Katalanen zukünftig zusammen mit Pedri, Ilaix Moriba, Ansu Fati und Eric García ein "magisches Quintett" bilden.

Zwar liefert die spekulationsfreudige Plattform keine konkreten Anhaltspunkte, die auf einen möglichen Transfer hindeuten, dennoch soll Reyna auf sich aufmerksam gemacht haben.

Eine baldige Trennung zwischen Borussia Dortmund und dem US-Amerikaner erscheint allerdings unwahrscheinlich. Schließlich genießt Reyna beim BVB einen hohen Stellenwert und hat trotz seines noch jungen Alters bereits 64 Pflichtspiele (17 Torbeteiligungen) für die erste Mannschaft absolviert. Zudem besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2025.

Beim BVB soll Reyna in die Fußstapfen von Jadon Sancho treten, der für eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United gewechselt ist.

BVB setzt auf Reyna

Die großen Dortmunder Erwartungen an Reyna sind auch an dessen Rückennummer ablesbar. So darf der hochbegabte Mittelfeldspieler ab dieser Saison das schwarz-gelbe Trikot mit der 7 tragen, das zuvor Sancho gehörte.

Auch echte Vereinsikonen wie Michael Zorc, Stefan Reuter oder Andreas Möller liefen einst mit dieser Rückennummer auf. Robert Lewandowski spielte in seiner ersten BVB-Saison ebenfalls mit der 7. Bislang trug Reyna beim BVB die 32.

Zuletzt hatte der Youngster im Rahmen der Testspielniederlage gegen Athletic Bilbao (0:2) über mit Problemen am Oberschenkel geklagt und kam deshalb nicht zum Einsatz. Jedoch absolvierte der US-Nationalspieler inzwischen wieder mit der Mannschaft eine Athletik- und Regenerationseinheit. Somit steht Reynas dritter BVB-Saison wohl nichts im Wege - Spekulationen hin, Spekulationen her.