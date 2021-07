Eintracht-Star träumt von Real und Barca

Jan Huebner via www.imago-images.de

Tuta hat sich bei Eintracht Frankfurt einen Stammplatz erkämpft

Ende Januar 2019 lockte der damalige Chefscout und heutige Direktor Profifußball Ben Manga den Brasilianer Tuta zu Eintracht Frankfurt, bis der Verteidiger durchstartete, dauerte es etwas. Inzwischen ist der 22-Jährige allerdings gesetzt und träumt vom nächsten Schritt.

"Jeder Spieler träumt davon, mal für einen Verein wie Real Madrid oder Barcelona zu spielen", erklärt Tuta im Interview mit dem "kicker", angesprochen auf die Ziele, die er sich in seiner Karriere gesetzt hat.

"Ein Fernziel" sei zudem die brasilianische Nationalmannschaft, so der Abwehrspieler von Eintracht Frankfurt weiter. "Es wäre eine Riesenfreude, Brasilien in der Nationalmannschaft vertreten zu dürfen. Das wäre eine persönliche Auszeichnung und wie ein Titelgewinn."

Dass er das nötige Talent besitzt, das für das Erreichen seines Traums notwendig ist, hat Tuta in der vergangenen Saison bewiesen. Nachdem er in seinem ersten Halbjahr in Frankfurt noch außen vor war und 2019/20 auf Leihbasis beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk verbrachte, debütierte der Defensivspieler im Oktober 2020 endlich im Profiteam der SGE. Im Januar 2021 eroberte er nach dem Rücktritt von Kapitän David Abraham letztlich einen Stammplatz.

"Ich konzentriere mich voll und ganz auf Eintracht Frankfurt"

"David war der langjährige Kapitän und eine Identifikationsfigur im Verein. Natürlich gab es etwas Druck, aber ich spürte das Vertrauen des Trainers und von meinen Mitspielern. Positiver Druck hilft außerdem auch, um fokussiert zu bleiben. Ich hatte viel gearbeitet und investiert. Deswegen wusste ich, dass ich für diesen Moment bereit sein würde", schildert Tuta, was ihm angesichts der großen Fußstapfen durch den Kopf ging.

Eine wichtige Rolle im Team traut sich Tuta auch 2021/22 zu, vorerst gehe es allerdings darum, dem "neuen Trainer Oliver Glasner mit harter Arbeit zu beweisen", dass er der Mannschaft weiterhelfen könne. Daher stellt Tuta ungeachtet aller Träume von Real und Barca auch klar: "Der Fokus liegt ganz klar auf der harten Arbeit im Hier und Jetzt. Ich konzentriere mich voll und ganz auf Eintracht Frankfurt."