Lässt der BVB bald nur noch Geimpfte ins Stadion?

Der Signal Iduna Park könnte für Ungeimpfte bald verschlossen bleiben

Das Thema Corona sorgt bei den Saisonplanungen von Borussia Dortmund weiterhin für Anspannung. Nun hat der BVB angedeutet, dass unter Umständen bald nur noch gegen COVID-19 geimpfte Person den Signal Iduna Park besuchen dürfen.

Wie der Revierklub im Rahmen einer Mitteilung zur Ticketvergabe bekanntgab, seien Geimpfte klar "im Vorteil", wenn es um Stadionbesuche in der bevorstehenden Spielzeit gehe.

Die Dortmunder verwiesen auf die derzeit steigenden Inzidenz-Werte und auf entsprechende Regelungen des Besuchskonzeptes der Stadt Dortmund und der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die gegebenenfalls noch vor den ersten Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt (14. August) und im Supercup gegen den FC Bayern (17. August) in Kraft treten könnten.

Beim derzeitigen Inzidenzwert von 12,4 dürften danach in den ersten Saisonspielen des BVB bis zu 25.000 Fans auf den Tribünen mit dabei sein. Sollte der Messwert allerdings bis dahin weiter ansteigen und die Schwelle von 35 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner in der Stadt Dortmund und den umliegenden Kreisen überschritten werden, wären nur noch 1.000 Fans für die Heimspiele zugelassen.

Selbst in diesem Fall könnte die Borussia jedoch bis zu einem Drittel der internationalen Kapazität (66.099) nutzen, sofern alle Zuschauer nachweislich geimpft oder genesen sind. Sollte die Inzidenz also zeitnah über den Wert von 35 springen, würde der BVB wahrscheinlich vorerst alle Ungeimpften vom Stadionbesuch ausschließen, um insgesamt höhere Zuschauerzahlen und damit mehr Einnahmen zu erzielen.

BVB-Boss Watzke verteidigt Ausschluss von Ungeimpften

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich zuletzt in einem Interview mit der "Sportschau" explizit hinter diesen Ansatz gestellt. Zwar argumentierte der 62-Jährige gegen eine bundesweite Impfpflicht für alle Bürger.

"Auf der anderen Seite haben aber auch die Veranstalter von Großereignissen, auch vom Fußball, das Recht zu sagen, dass dann eben nur Geimpfte reinkommen. Das halte ich für legitim, weil wir uns in einem schwierigen Kampf befinden", so Watzke.

Der BVB versucht derzeit mit einer eigenen Aktion, die Impfquote in der Bevölkerung gezielt voranzutreiben. Hierzu wurde im Stadion der Westfalen in der vergangenen Woche ein temporäres Impfzentrum errichtet, das noch bis zum 31. Juli in Betrieb ist. Dort können sich alle Menschen unkompliziert und ohne Termin mit den Impfstoffen von von BioNTech/Pfizer oder Johnson & Johnson gegen COVID-19 immunisieren lassen.