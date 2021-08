Medien: Younes vor Wechsel nach Saudi Arabien

HMB Media/Claus via www.imago-images.de

Amin Younes strebt angeblich einen Abgang von Eintracht Frankfurt an

In der vergangenen Saison spielte Amin Younes bei Eintracht Frankfurt phasenweise groß auf und schaffte es durch seine Leistungen bis in die Nationalmannschaft. Doch nun steht der Offensivspieler vor einem Abschied aus der Bundesliga.

Wie "Sky" berichtet, habe es in den Verhandlungen mit dem Klub Al-Shabbab aus Saudi Arabien einen Durchbruch gegeben, sodass eine Einigung erzielt werden konnten. Demnach stehe der Wechsel des Offensivspielers in den Golfstaat unmittelbar bevor. Im Raum steht eine Ablösesumme von etwa vier Millionen Euro. Schon in den kommenden Tagen könnte Vollzug vermeldet werden.

Noch am Wochenende hatte die "Bild" über ein zähes Ringen um die Wechselmodalitäten für Younes geschrieben. Der Klub aus der Hauptstadt Riad war offenbar mit seinem ersten Angebot gescheitert. Demzufolge hatte Al-Shabab zunächst nur rund drei Millionen Euro geboten. Auch der italienische Reporter Fabrizio Romano hatte zuletzt über einen möglichen Transfer des 28-Jährigen berichtet.

Die Hessen, die den bis 2022 vom SSC Neapel ausgeliehenen Younes erst für kolportierte zweieinhalb bis drei Millionen Euro fest verpflichten mussten, konnte sich mit ihrer Forderung nun wohl durchsetzen.

Fühlt sich Younes bei Eintracht Frankfurt nicht wertgeschätzt?

Laut "Bild" fühlt sich Younes bei Eintracht Frankfurt vor allem in finanzieller Hinsicht nicht richtig wertgeschätzt. Mit seinem Jahressalär von zwei Millionen Euro soll der offensive Mittelfeldspieler nicht einverstanden sein.

In der vergangenen Saison gehörte Younes beim Bundesligisten zum Stammpersonal. Besonders nach dem Jahreswechsel befand sich der gebürtige Düsseldorfer zweitweise in bestechender Form und schaffte sogar den Sprung in die Nationalmannschaft. Für eine Nominierung für die Europameisterschaft reichte es allerdings nicht.

Younes hatte beim Bundesliga-Auftakt gegen den BVB 90 Minuten nur auf der Bank gesessen und damit Spekulationen um einen Abgang geschürt. Ein möglicher Nachfolger für den Kreativspieler scheint bereits gefunden.

Nach Informationen des "Eindhovens Dagblad" hat die SGE ein Auge auf Ritsu Doan geworfen. Der Japaner überzeugte in der vergangenen Saison als Leihgabe bei Arminia Bielefeld, kehrte im Sommer aber zunächst zu seinem Stammverein PSV Eindhoven zurück.

Der Transfer des 23-Jährigen könnte die Adler angeblich rund 6,5 Millionen Euro kosten. Auch Mainz 05 und Hannover 96 gelten als interessiert.