Deal auf der Zielgeraden? Zorc von Delaney-Theater genervt

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Verlässt Thomas Delaney den BVB im Sommer?

Das Thema Thomas Delaney ist beim BVB in diesen Tagen omnipräsent. So sehr, dass die Verantwortlichen schon nur noch genervt auf Nachfragen reagieren. So richtig klar haben sie sich zur Zukunft des Dänen aber auch noch nicht positioniert. Medienberichte legen nahe, dass ein Abschied des Mittelfeldspielers immer näher rückt.

Wie lange trägt Thomas Delaney noch das Trikot des BVB? "Sky"-Informationen zufolge womöglich nur noch wenige Tage. Der Sender behauptet, dass der Wechsel des Dänen zum FC Sevilla nach wie vor sehr wahrscheinlich ist. Die Gespräche zwischen den Klubs und dem Mittelfeldspieler laufen angeblich gut.

BVB-Sportchef Michael Zorc wollte sich gegenüber "Sky" dazu einmal mehr nicht äußern. Der 58-Jährige habe auf Nachfrage genervt reagiert und einen Kommentar verweigert, erklärte der Sender. Auch Trainer Marco Rose hatte eine klare Äußerung am Wochenende vermieden und lediglich gesagt: "Thomas ist ein Spieler des BVB und Gerüchte kommentieren wir ungern."

Wie plant der BVB? Was will Thomas Delaney?

Wie genau der Standpunkt der Dortmunder in der Personalie ist, kann daher nur spekuliert werden. Genau das passiert seit einigen Tagen intensiv. So behaupteten die "Ruhr Nachrichten", dass Delaney seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Dortmund gar nicht unbedingt verlängern will, was einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben aus wirtschaftlicher Sicht mehr oder minder ausschließen würde.

Ausländische Medien spekulieren derweil fleißig über die Ablöse und ein Angebot, das aus Sevilla bereits auf Zorcs Schreibtisch liegen soll. Die dänische Zeitung "BT" will von einer Offerte in Höhe von vier Millionen Euro wissen. Das Portal "calciomercato" behauptet unterdessen, dass der BVB mindestens 14 Millionen Euro für Delaney verlangt.

Weitere Verwirrung stiftete der dänische TV-Sender "TV 2 SPORT", der den Mittelfeldspieler schon in Andalusien gesehen haben will. Dieser Darstellung widerspricht dagegen "Sky".