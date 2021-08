Hertha BSC buhlt angeblich um ehemaligen HSV-Flirt

Claus Bech via www.imago-images.de

Oliver Christensen steht wohl bei Hertha BSC auf dem Zettel

In den vergangenen Wochen wurde Oliver Christensen vom Odense BK mit einem Wechsel zum Hamburger SV in Verbindung gebracht. Doch der mögliche Schritt zum HSV scheiterte aufgrund der Ablöseforderung. Nun soll der Torhüter in den Fokus von Hertha BSC geraten sein.

Wie die dänische Zeitung "Ekstra Bladet" berichtet, interessieren sich die Berliner für den 22-jährigen Schlussmann, der beim Odense BK die klare Nummer eins zwischen den Pfosten ist. Demnach fordert der Erstligist rund drei Millionen Euro für seinen Keeper.

Zuletzt galt Christensen als potenzieller Kandidat für den HSV. Laut "Bild" verhandelten die Rothosen sogar schon mit den Dänen über eine Verpflichtung. Allerdings platzte der Wechsel wegen der unterschiedlichen Preisvorstellungen. So soll der HSV nur zwei Millionen Euro geboten haben.

Deshalb entschied sich der Zweitligist letztlich gegen einen Kauf und lockte stattdessen den schwedischen Torhüter Marko Johansson an die Elbe.

Hertha BSC muss weiter auf Jarstein verzichten

Aufgrund dessen ist Christensen weiterhin auf dem Markt und soll nun ein Thema bei Hertha BSC sein. Der Hauptstadtklub setzt aktuell auf den ehemaligen Freiburger Alexander Schwolow. Die langjährige Nummer eins Rune Jarstein ist nach seiner Corona-Infektion und anschließender Herzmuskelentzündung noch nicht wieder einsatzbereit.

Somit könnte sich Christensen bei Hertha BSC mit Schwolow um den Stammposten duellieren. Der Däne zählt zu den größten Torwart-Talenten des Landes, debütierte bereits vor zweieinhalb Jahren in der dänischen Superligaen. Seit 2019 ist Christiansen Stammkeeper beim letztjährigen Tabellenachten.

Für die dänische U21 lief der 1,90 Meter große Torwart auch schon 14 Mal auf und debütierte im November des vergangenen Jahres für die dänische A-Auswahl. Bei der Europameisterschafts stand Christensen allerdings nicht im Kader von Nationaltrainer Kasper Hjulmand.